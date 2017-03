Zidane, revolución por el título

Zidane afirma que está cansado de escucharse. Se encuentra harto de decirse que tiene veinticuatro futbolistas y todos son válidos para jugar en el Real Madrid. Se siente hastiado de pensar que el Reglamento, ese viejo caprichoso, solo le permite alinear once hombres y en cada partido deja a trece «enfadados». Ha decidido hablar menos y hacer más rotaciones. Hoy, el entrenador del líder cambiará medio Real Madrid para encontrar nuevas energías en un conjunto que en Valencia y Villarreal acusó el desgaste de disputar un partido cada tres días, maratón que continuará ahora en los enfrentamientos con Las Palmas del amigo Jesé, Éibar, Nápoles y Betis en el transcurso de doce días.

Zidane reserva a Casemiro, que suma cuatro tarjetas, para la batalla de Éibar. No va ni convocado. Es la hora de Kovacic

Kiko Casilla, hoy o ante el Betis

El responsable del Real Madrid tiene pensado jugaral lado de Cristiano. Satisfará de esta forma a dos suplentes de oro que «fueron decisivos» en Villarreal, Isco y Morata, para dar también protagonismo a Nacho y Kovacic, que también merecen jugar, y a James, titular frente al Nápoles y el Valencia.

El anhelo del técnico francés es conceder igualmente minutos a Marco Asensio, descartado en las últimas convocatorias. Y todavía medita si otorgar este encuentro en el Bernabéu a Kiko Casilla, pues Keylor tendrá duras batallas en Éibar y Nápoles en los próximos seis días. La incógnita es si Casilla jugará hoy o lo hará frente al Betis el 12 de marzo. Lo que Zidane no quiere es que ese asueto a Navas se interprete como una puesta en duda de su valía. No. Sería una manera de mantener en ritmo de competición a Casilla. «Yo creo en Keylor», manifiesta «Zizou» para despejar cualquier atisbo de ataque sobre la portería.

El entrenador del líder tiene muchos mimbres para hacer una alineación ganadora y quiere dar sitio a casi todos sus pupilos. «Se encuentran en buena forma y todos están listos para jugar», subraya el mito del madridismo con un orgullo que a su vez le hace daño, pues debe realizar descartes y Mariano ha vuelto a quedarse fuera de la lista.

Nacho es el titular sin sitio

Es un día para sentar también a Cristiano, dadas las guerras a domicilio que le esperan al Real Madrid, pero la apretura de los últimos resultados exigen disipar problemas y el portugués quiere jugar. Es probable que sea relevado si el marcador lo permite.

Zidane planifica a medio plazo, no solo piensa en el once de estanoche, y hoy introducirá media docena de novedades porque quiere dar un respiro a los titulares con vistas a las visitas consecutivas a Éibar y Nápoles. Ha dejado fuera de la convocatoria a Casemiro porque acumula cuatro amonestaciones y prioriza su presencia el sábado ante el equipo guipuzcoano. Se presume que Modric y Bale también descansarán inicialmente. Y Nacho, un titular sin hueco, que ha rendido bien como central y como lateral, puede sustituir hoy a Ramos, Marcelo o incluso a Carvajal. A partir de ahora será el relevo de los dos defensas de banda, que no tienen quien les tosa por el puesto, pues Coentrao y Danilo son baja.

Molesta su respeto arbitral

Zidane traza el reparto de esfuerzos de estos cuatro partidos en doce días mientras escucha que el Real Madrid es ayudado por los colgiados en una guerra mediática interesada y nada imparcial de los guetos periodísticos de cada sitio. «No es verdad», respondía el entrenador. Contestó a Piqué con elegancia, sin citarle: «Quizá moleste yo y molesten mis jugadores por demostrar que tenemos respeto a los árbitros». A «Zizou» también le cansa esta batalla periódica: «Es que todo lo que rodea al Real Madrid se exagera». Y el francés medita que si el conjunto blanco fuera líder en otra liga europeao se hablaría mucho menos de los árbitros y mucho más de su méritos.