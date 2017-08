Zidane renueva hasta 2020: «Mi relación con el Real Madrid no es cuestión de dinero, sino de confianza»

El Real Madrid ataca su segundo título de los seis que persigue esta temporada frente a otro gran rival eterno, el Barcelona. En medio de esta lucha psicológica por dominar el panorama nacional e internacional desde el estreno de la campaña, con un título ganado al Manchester de Mourinho, el ambiente del fútbol planetario se centra en el encarecimiento del mercado provocado por los 222 millones que el PSG ha pagado por Neymar.

Zidane: «Nunca discutiré con el Real Madrid, puedo firmar por veinte años, y no estar dentro de uno, todo es un cuestión de confianza»

Zidane ha confirmado quepor tres temporadas, hasta 2020, y ABC cuestionó al técnico dos preguntas con morbo. En esta órbita de precios creada por el París Saint Germainde rescisión?

«Yo valgo muy poco (en este nuevo mercado). Y no tengo cláusula de rescisión. Mi relación con el Real Madrid no es una cuestión de dinero, sino de confianza. Puedo firmar por veinte años, pero puedo no estar dentro de un año. Nunca discutiré con el Real Madrid, sé cómo es el fútbol».

Keylor: «Nunca nos cansamos de ganar, es el secreto»

Modric y Vallejo son las bajas del campeón de Europa en el primer partido de la Supercopa de España. El responsable del equipo madrileño prepara rotaciones. Theo Hernández espera jugar. Y Kovacic. Cristiano opta a la titularidad: «Ha entrenado cinco días con nosotros, pero no ha dejado de hacerlo en sus vacaciones y está listo para jugar. Mañana decidiré».

Habló de Isco y su compatibilidad con la BBC: «Isco es compatible con la BBC, puede jugar con ellos. Es un gran futbolista». Y valoró al Barcelona sin Neymar: «Es insustituible, porque es un gran jugador, pero quien juegue en su lugar lo hará bien. Nos equivocamos si pensamos que el rival es ahora más débil sin Neymar. No lo es».

Keylor Navas fue rotundo ante la fe que tiene el grupo en vencer al Barcelona en la Supercopa de España: «Nunca nos cansamos de ganar títulos, es el secreto».