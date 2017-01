Zidane: «Ramos es un ejemplo y un emblema del fútbol español»

Zidane habló claro sobre el caso Sergio Ramos y el litigio abierto por el Sevilla al solicitar la sanción al futbolista por señalarse su dorsal ante los Biris, el grupo ultra que le insulta desde que dejó el Sevilla en 2005. «Esperamos un partido con deportividad y estamos junto al Sevilla en la petición de buen comportamiento. El Real Madrid apoya a su capitán en todo. Ramos es un ejemplo para el vestuario y un jugador emblemático del fútbol español».

El entrenador, después, no quiso criticar el comunicado del Sevilla y su petición de castigo al futbolista andaluz. No quiso valorar si había que interrumpir los partidos cuando se escuchan insultos desde la grada y si había que erradicar a los radicales de los campos. «Por muchas campañas que hagas, hay cien mil personas en un estadio y no puedes impedir que algunos insulten. Al revés, cuantas más campañas hagas, más insultarán. Nunca podrás eliminar a los que insultan por muchas campañas que hagas». El francés manifestó su deseo de que el partido transcurra con normalidad. «Será un partido muy difícil y con mucha intensidad. Queremos dominar y ganar, no me conformo con el empate. Pero el Sevilla también querrá tener el balón».

El técnico del Real Madrid alineará su once de gala. «Cristiano juega. Ya verán la alineación mañana. Para mi es una final de las varias finales que tenemos esta temporada. Jugamos primero contra segundo».

Le preocupa especialmente mantener la seguridad defensiva demostrada en la Liga, competición en la que solo ha recibido cinco goles a domicilio. En la Copa hubo cierta relajación del equipo: «Queremos darlo todo en el campo, debemos darlo todo. Es nuestra forma de jugar para intentar ganar. Luego, veremos que sucede. Estoy preocupado, centrado en el partido y ahora, tras la rueda de prensa, volveré a estar metido con la cabeza del partido. Es muy importante».