Zidane pide que no se pite a Danilo: «Estoy con él al mil por cien»

Es el partido del morbo que el Real Madrid provoca cada dos años, cuando osa perder dos encuentros consecutivos. Le sucedió a Zidane como ayudante de Ancelotti. Ahora lo vive como primer espada del equipo. «Puede ser un buen momento perder ahora dos partidos, para poder darle la vuelta a todo». El líder necesita vencer para demostrar que solo ha soportado una crisis momentánea, producto del desgaste de tres enfrentamientos con el Sevilla que pagó en el último duelo con el conjunto andaluz y en el envite copero ante el Celta. Llega el Málaga, el antiguo club de Isco, que reaparece, y los blancos desean recuperar sensaciones.

El rendimiento de Cristiano es una de las facetas importantes del examen de mañana. Es cierto que el portugués no vive su mejor etapa, lesionado en el Mundial de Clubes. «Cristiano está bien, como siempre. Es quien marca la diferencia. Pero no siempre puede salir todo como uno quiere». Pero no es el capítulo principal de las dos derrotas. Hubo otras causas.

Los problemas del Real Madrid, no obstante, han sido otros. El primero, su pérdida de intensidad en el juego, consecuencia de ese cansancio acumulado. El segundo, un ritmo bajo de juego, que provoca un fútbol previsible. El tercero, carencia de velocidad en el ataque. Y cuarto, la falta de disciplina defensiva. El sistema destructivo no se ha aplicado. Tras dos encuentros con la puerta a cero, en las goleadas al Granada, 5-0, y al Sevilla, 3-0, se han sufrido siete tantos en tres partidos, desde el 3-3 de Sevilla en Copa al 1-2 del Celta en Liga, pasando por el 2-1 en el Sánchez Pizjuán del domingo pasado que supuso el comienzo de esta situación. Se perdió la presión sin balón, no hubo sacrificio extraordinario del centro del campo para bajar, culpa de ese esfuerzo de dos semanas agotadoras. El equipo se partió en dos. Y la zaga tampoco estuvo fina. Ramos ha acusado el jaleo de su antigua afición y su tensión se trasladó a Varane. Danilo, pitado en el Bernabéu, era una tercera vía de agua.

Zidane ha trabajado para corregir todos estos problemas. Ha rogado que no se silbe al brasileño, pues esa presión afecta a todos. «Es injusto lo que se ha dicho de Danilo. Ha jugado bien. Puede hacerlo bien, como todos, pero es un gran profesional y le voy a defender al mil por cien. Sus compañeros y yo, el primero»

El plantel conoce todos esos defectos. Los ha vivido en otras ocasiones. Toca reaccionar: «Debemos ganar, pero nunca sabes si lo conseguirás, esto es fútbol. Lo que sí digo es que no me voy a volver loco. Continuaré haciendo lo que hago».