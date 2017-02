Zidane: «Perdimos por dos errores defensivos en diez minutos»

Zidane corroboró la pregunta de ABC sobre las causas de la derrota. Los fallos en la retaguardia condenaron al líder. «Usted lo ha dicho, perdimos por dos errores defensivos en diez minutos. Comenzamos bien, jugábamos bien, dominábamos, tuvimos una ocasión para adelantarnos en el marcador y dos errores nos costaron dos goles».

El entrenador del Real Madrid fue sincero: «Después tuvimos ochenta minutos para reaccionar. Marcamos un gol, creamos otras ocasiones, pero no estuvimos bien. Nos faltaron muchas cosas y perdimos. El Valencia se echó atrás y pudo mantener la ventaja. Le felicito».

El Madrid, en efecto, se dejó los puntos por sus errores en la retaguardia. Marcelo arriesgó en el primer gol al subir al ataque y Zaza superó el marcaje débil de Varane para fusilar. El segundo tanto llegó en un fallo de Varane, que perdió el balón y propició el disparo de Orellana. Zidane lo repitió: «Perdimos por dos errores en diez minutos». Elegante, no se justificó en el colegiado, aunque De Burgos Bengoechea influyó en todo. Estuvo muy mal. No pitó un penalti a Cristiano, no señaló otro a Zaza y evitó mostrar más tarjetas para no tener que echar a algún jugador valencianista, porque Zaza y Mario se la jugaron. Voro, de hecho, quitó al delantero. Los jugadores blancos se quejaron del penalti a Ronaldo no señalado, pero no incidieron en el árbitro como el culpable de todo.

Varane, mal, fue relevado porque pidió el cambio: «Se hizo daño», concretó Zidane. El técnico francés desveló las carencias de sus hombres: «No hemos estado bien. Faltó lucidez y concentración en el centro del campo». Casemiro y Modric, en efecto, no alcanzaron su nivel habitual. Fue un Real Madrid gris y el marsellés mostró su preocupación por este descenso de prestaciones.

Por su parte, el entrenador valencianista, Voro, subrayó el salto de clase del equipo: «Zaza y Orellana nos han aportado muchas cosas, pero hay que ir partido a partido. Hay que ver donde estábamos hace unos meses y donde estamos ahora. Es muy importante esta victoria ante un grande como el Real Madrid».