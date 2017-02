El Real Madrid se juega el liderato en Pamplona. Es el lema de Zidane al equipo blanco. La frase suena extraña, pero si miran la clasificación es real. El líder tiene dos jornadas pendientes por disputar, una por el Mundial de Clubes y otra por el populista Abel Caballero, Y solo cuenta con un punto más que el Barcelona. Zinedine Zidane ha expuesto a sus pupilos que hay que jugar con la tensión de esos seis puntos dados como perdidos para mantener la intensidad. Es una decisión psicológica acertada: «Jugaremos sin pensar en los seis puntos, dos jornadas, que nos quedan por disputar. Saldremos a ganar pensando en los puntos que ahora tenemos».

«Pregunten a los seguidores del Barcelona si les gustaría que el Real Madrid jugara la final de Copa en el Camp Nou»

Modric regresa al once para dirigir al Madrid. La ausencia de Kroos, sancionado, exige su regreso sobre todas las cosas para aportar experiencia y oficio ante un rival rudo. Pepe y James también están listos para reaparecer. Y Morata espera jugar . El miércoles retorna la Champions y el entrenador piensa si conviene reservar a Benzema para medirse al Nápoles y dar oportunidad al delantero canterano en El Sadar. «Convoco a James, Modric, Pepe y Carvajal. Después decidiré quien juega».

El técnico no piensa en el Nápoles. Mañana alineará un once titular. Prima la Liga. Y sacar a Morata, por ejemplo, no significa preservar nada, pues está en condiciones de ser titular. Es la mejor noticia para el entrenador, posee diecisiete titulares para once posiciones. «Ahora pensamos solo en ganar al Osasuna y es nuestro único objetivo».

Habló de la polémica anual habitual: el Bernabéu como sede de la final de Copa. Se le cuestionó si comprende que al madridismo no le guste que el Barcelona dispute la Copa en Chamartín: «Pregunte a los seguidores del Barcelona si les gustaría que el Real Madrid jugara la final de Copa en el Camp Nou. Mire, no hay tema, hay obras en el Bernabéu. El presidente lo ha dicho».