Real Madrid Zidane: «No estoy preocupado, esto lo vamos a levantar» El técnico señala que «no faltaron ganas, luchamos mucho, pero dos fallos nos costaron los dos goles; estamos a ocho puntos, pero todos perderán puntos»

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

Zidane sacó su once de gala en Gerona, en un ambiente deportivo ajeno a la crisis política catalana. La alineación de Champions. Y sufrió una dura derrota. El nuevo gol de Isco, que suma tres en cuatro partidos, fue contestado con dos goles del conjunto local en el segundo tiempo que remontaron el encuentro sorprendentemente. El responsable del Real Madrid dio un paso adelante en la situación más difícil: «No estoy preocupado, esto lo vamos a levantar». Negó que hubiera falta de actitud: «No faltaron ganas, el equipo luchó mucho, pero con el 0-1 no supo rematar el partido con otro gol. Y después, dos fallos de concentración en defensa nos costaron dos goles. Fue el peor momento. Comenzó otro partido. Después buscamos el empate, pero el gol no llegó».

Con el público protagonista por su calidez y sus cánticos centrados en el fútbol, el Gerona venció como David frente a Goliat. Zidane tuvo que sentar a Varane en el intermedio, con molestias, y sacó a Nacho como central. Luego dio entrada a Lucas y Asensio. Quisieron, pero no pudieron. «No estoy preocupado porque sé lo que ha podido pasar. Vamos a analizar los fallos, a ver el partido y lo que ha sucedido, porque cuando pierdes es que algo pasó. Primero quiero que mis hombres descansen, porque volvemos a jugar el miércoles, y después voy a hablar con los jugadores para analizar lo que ha sucedido».

El francés vivió un encuentro de fútbol y nada más. Sufrió por el resultado, pero lanzó un mensaje de optimismo en plena decepción del aficionado madridista: «Esto lo vamos a levantar, seguro y los jugadores se van a poner las pilas para jugar bien en la Champions».

El Real Madrid portó brazaletes negros por el fallecimiento de Manuel Sanchís padre, el pionero del lateral izquierdo de ataque en los años sesenta. No pudo rendirle un homenaje en el campo. Zidane advirtió que la Liga no está perdida: «Estamos a ocho puntos, pero todos van a perder puntos en esta Liga. No estoy preocupado».