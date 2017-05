Zidane: «Es el mayor éxito de mi carrera»

Zidane era abrazado por Benzema, el jugador que le debe tanto. «Lo fundamental es que Zizou nos ha tratado como un grupo en el que todos somos importantes», destacaba el delantero. El entrenador ha sabido darle su tiempo para que demostrara su fútbol contra viento y marea. El técnico recibía los achuchones de Isco, el suplente de lujo: «Ha hecho un gran trabajo con todos». Se fundía con Morata, el reserva goleador: «Con él nos sentimos bien». De Varane: «Ha demostrado que es un gran entrenador». De Cristiano: «Su labor de unidad del grupo ha sido sensacional». El luso habló después de las acusaciones que soporta: «Me tratan como si fuera un delincuente y no entiende una mierda. Tengo una familia y no me gusta».

Modric desvela el secreto del éxito: «Estamos todos unidos, nos llevamos bien y eso es muy importante para luchar por títulos. Merecimos la Liga desde la primera jornada»

Los futbolistas rendían en La Rosaleda su reconocimiento al hombre que ha sabido manejar tantos egos para darles a cada uno su sitio. «Zizou», así le llaman todos con complicidad, gana su primera Liga en cuanto le han concedido una temporada entera de trabajo.

Con media campaña obtuvo Champions, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa. Con un año entero e trabajo ha conseguido la Liga.

Zidane: «Podría bailar aquí»

«Es el principal artífice de todo esto», ensalzaba el gran capitán, Ramos. «Necesitábamos ganar otra Liga, ya habían pasado cuatro años, y lo hemos conseguido con toda justicia».

Modric puso el pase en su sitio exacto: «El Real Madrid tenía que ganar por fin la Liga, nos marcamos el campeonato como objetivo y la verdad es que hemos merecido el título desde la primera jornada, desde agosto». El director de orquesta cogió la batuta para definir los secretos internos del éxito: «La base de todo es la unión del grupo, todos nos llevamos bien y eso es fundamental en un equipo».

Casemiro, Marcelo, Lucas y Morata bañaron en Dom Perignon al técnico: «Es el artífice de todo, ha unido al grupo para aspirar a todo»

Piropeado por sus trabajadores de lujo,: «Ellos son los artífices de este triunfo y de todos los que hemos conseguido en este año y medio. Unos jugaron más y otros menos, pero todos aportaron mucho para ganar esta Liga».

El francés había eludido ser bañado en champán durante tres cuartos de hora y fue ahogado en Dom Perignon en plena rueda de prensa. Lucas, Morata, Casemiro y Marcelo le empaparon. Tuvo que cambiarse de silla, porque chorreaba el líquido de la región de Champagne. Contagiado por su sabor, el responsable del equipo pasó al ataque: «Es el día más feliz de mi vida, porque he alcanzado el mayor éxito de mi carrera. He ganado la Liga más difícil del mundo. Son nueve meses de tensión». Su alegría controlada hizo pensar en su serenidad insondable. Destapó sus verdades: «Soy el hombre más feliz del mundo. Se lo dedico a mi familia. Me pondría a bailar aquí mismo, encima de la mesa de la sala de prensa. No voy a coger el capote de torear, eso se lo dejo para Ramos, pero estaré a su lado».

«Hacía falta ya otra Liga»

Escuchado el capotazo del jefe, el gran capitán salió a la palestra: «Somos campeones con toda justicia. Yo he ganado varias Ligas, hacía cuatro años que no la obteníamos y nos hacía falta ya otra. La pusimos como objetivo».

Cristiano se fotografiaba con sus compatriotas Pepe y Coentrao, que probablemente celebraban su último campeonato español con el Real Madrid. La estrella lució los méritos del entrenador: «Nos merecemos el campeonato. Fuimos regulares. Zidane ha logrado que seamos un equipo dentro y fuera del campo». Danilo era elocuente en su análisis: «El míster ha sabido darnos sitio e importancia a todos».

Isco: «Inolvidable, en casa. Renovaré»

Ovacionado por toda La Rosaleda cuando fue cambiado, Isco disfrutó de uno de los días más alegres de su trayectoria profesional: «Me siento feliz. Todo el estadio me ha aplaudido aquí, en mi casa, y he ganado mi primera Liga aquí. Es inolvidable».

Florentino Pérez acudió al vestuario en plena fiesta. Le quisieron también bañar en champán. Felicitó a Zidane con un an abrazo y después a toda la plantilla, uno a uno. Evitar el remojo fue un ardid tan costoso como un regate de Isco. «Zidane es el primer artífice de todo. Fue un gran acierto elegirle para ser el entrenador del primer equipo del Real Madrid. Y los jugadores, los veinticuatro, han hecho una temporada fantástica».

Keylor era agasajado por decenas de compatriotas: «Hemos merecido este título. Ya tengo una Liga en mi palmarés. Dios quiera que consigamos una segunda Champions».

Exprimido por Varane en su abrazo, Zidane remató el día más destacado de su carrera con esta reflexión: «Los jugadores han hecho una temporada de puta madre. Ahora, a Cibeles con la afición».