El telón de la Champions sube para el campeón mañana por la noche. Un estreno especial para Cristiano, que se medirá al club donde se formó como futbolista, el Sporting de Portugal, y también para Zidane, en el año de su confirmación como entrenador de élite: «La presión existe todos los días en el Real Madrid. Este cargo es así», aseguró el técnico galo en la rueda de prensa previa al debut continental.

Los blancos afrontan el eterno reto de revalidar el título, algo que nadie ha logrado en los 25 años de la Copa de Europa en formato Champions: «Defendemos el título y eso siempre dificulta más las opciones de ganar. Todos los equipos que se enfrentan contra nosotros salen al campo sabiendo que si ganan lo harán contra el campeón. No somos los favoritos para la Champions. Hay muchos equipos muy buenos y habrá que competir duro».

Zidane vive días de vinos y rosas. El equipo inició la temporada ganando la Supercopa de Europa y en la Liga pleno de victorias, con liderato ya en solitario y tres y cuatro puntos de ventaja respecto a Barcelona y Atlético, respectivamente. Una situación idílica en la que ya han jugado de titular 20 de los 24 integrantes de la plantilla y todos están contentos con su rol: «Lógicamente, unos jugadores van a jugar más que otros, yo no les miento. Ellos lo saben. Por eso no es fácil explicarle a los jugadores que no van a jugar el por qué. Pero es mi cargo. Es el peor momento, cuando me toca dejar jugadores fuera de la convocatoria, pero para mí es igual de importante el futbolista número 24 que el uno. Tienen todos los mismo derechos. Y así va a ser toda la temporada. Es mi manera de trabajar como entrenador. Yo tuve un técnico que siempre decía que los importantes era los once titulares y el resto no. Yo no soy así. Para mí, todo el grupo es clave. Pienso en la profesionalidad de todos ellos».

«Cristiano es el mejor del mundo, sin duda»

La polémica dialéctica entre Xavi y Cristiano también tuvo su hueco en la previa de Champions. Marcelo, el segundo capitán blanco, quiso mandar un mensaje al exazulgrana: «Es el mejor del mundo sin duda pero hay mucha gente que intenta quitarle ese mérito. Ha ganado tres balones de oro y aún tiene muchos años de fútbol por delante».

El lateral brasileño considera que la política de rotaciones de Zidane es buena y elogia el gran ambiente entre la plantilla, «una de las mejores que ha tenido el Madrid». Además, también quiso mandar un mensaje de apoyo a Raúl: «Él es un símbolo que hizo todo por el Madrid. No creo que pase nada porque saliera en la foto de la inauguración de una oficina del Barcelona».