El Real Madrid se juega la consolidación del liderato en Mestalla. Una visita aplazada en diciembre por la disputa del Mundial de Clubes, ganado por los blancos en Japón, que Zidane esperaba con ansia para poner la clasificación en orden. El líder tiene dos partidos pendientes que distorsionan la Liga. La buena noticia del conjunto madrileño es que es líder con dos encuentros menos, seis puntos por dirimir. Y la tensión es que posee una oportunidad única de dar un golpe al campeonato. «Es un partido complicado y lo importante es que podemos sumar y aumentar la ventaja en la clasificación».

«Me alegro que James diga que quiere quedarse. Ahora lo que importa es ayudar todos para intentar luchar por los títulos»

Al Madrid le molestó que se aplazara también el enfrentamiento de Vigo porque eso significa que deberá jugar otra semana con partidos entre sábado, miércoles y domingo, con el desgaste consiguiente. Mañana, Zidane quiere los tres puntos por encima de todo. «El Valencia ha mejorado y será un encuentro difícil. Antes, ellos jugaban bien y no obtenían buenos resultados, pero ahora han dado un paso adelante». El francés recupera a Benzema, Modric y Sergio Ramos, que estaba tocado desde el compromiso de Champions con el Nápoles . Volverá a realizar media docena de rotaciones . Keylor volverá a la portería. Marcelo y Casemiro serán de nuevo titulares.el titular sin sitio.

El entrenador marsellés regresa al campo que le otorgó el cargo. ¿Cómo? dirán ustedes. Sí, porque el 3 de enero, en Mestalla, Benítez perdió el puesto realmente tras empatar a dos goles en terreno valencianista. Y un día después, el 4 de enero se nombró entrenador a Zidane. En un año ha ganado Champions, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa y es líder de la Liga actual.

En Mestalla debutó Zidane como jugador madridista en agosto de 2001. El autobús del Real Madrid fue apedreado entonces. Fue un encuentro duro. Albelda ha manifestado que aquel Madrid era mejor que e actual: «No me gustan las comparaciones», adujo el francés. «En aquel partido había un ambiente cargado y a mí me gustan esos ambientes. Me motivan. Como los que viví en los duelos de la Juventus ante la Fiorentina».

En plena pelea por el título, Zidane tiene cuitas pendientes por resolver en su plantilla. Mientras James declaraba el miércoles que se quedaba en el Real Madrid, otro centrocampista, Isco, dejaba en el aire su continuidad. Tiene contrato hasta 2018 y no ha renovado. Quiere jugar más y medita marcharse. El francés desea convencerle para que se quede.

ABC le cuestionó si ha hablado con Isco: «Isco sabe lo que yo quiero. Que siga. Que renueve. Luego tengo que ver que hay veinticuatro jugadores muy buenos y no puedo darles a todos tantos partidos. A algunos les tengo que dar veinticinco. Así es. pero cuando les saco en un partido y no juegan en otro no quiere decir que lo hayan hecho mal, sino que tengo que dar sitio a otros jugadores». Valoró el hecho de que haya seis españoles de la cantera en sus rotaciones, mientras en el Barcelona, otrora equipo de canteranos, solo jugó un español ante el Leganés: «Yo valoro que tengamos tantos españoles y canteranos en el equipo. Es bueno. Se nota. Porque su ambiente es familiar, se sienten en casa y se llevan bien con los llamémosles extranjeros, nosotros, que también nos sentimos en casa».

Con James no tiene disquisiciones: «Ha dicho que quiere quedarse y me gusta». Ni con el puesto de Cristiano, que ha vuelto a la banda: «Esa es su posición y desde ella ha marcado casi 400 goles, madre mía. Mañana será titular». Con Bale tendrá tiento: «Está bien y decidiremos cómo juega y cuando».