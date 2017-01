Zidane, un año de hombre récord

Nunca un entrenador ha vivido tantos éxitos inolvidables en un año de trabajo al más alto nivel. Zidane firmó como entrenador del Real Madrid la tarde del 4 de enero de 2016, un día que el francés define como «estresado», y 368 días después ha conseguido tres títulos y dos plusmarcas, preludio de nuevos récords. Los títulos son la Champions, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa. Los hitos son los 39 partidos invicto consecutivos y la obtención de tres títulos internacionales y solo dos derrotas en un año. Son días de vino y rosas para el técnico, que esconden un desgaste que «llevo dentro».

«Los récords son un incentivo para los jugadores, pero de nada valen si no hay títulos»

Aunque su eterna sonrisa intente desmentirlo, no ha sido un camino fácil el cubierto por Zidane en este periplo. La derrota liguera ante el Atlético, 0-1, el 27 de febrero, fue su primera prueba de fuego. Su futuro y el de muchos futbolistas tenían fecha de caducidad si el equipo no remontaba la situación. El Real Madrid superó aquella crisis, hasta que afrontó el segundo punto inflexión, la derrota por 2-0 ante el Wolfsburgo en la Champions, el 6 de abril. Cristiano solventó el dilema con tres dianas a la semana siguiente. El portugués abrió el camino de la consecución de la undécima Copa de Europa.

Aquellas dos lecciones quedaron bien aprendidas en la cabeza de Zidane y especialmente de sus futbolistas, que no aplicaban el sistema defensivo que el francés exigía. El responsable del conjunto blanco justificó el descalabro de Alemania en el cansancio acumulado cuatro días antes, el 2 de abril, al vencer 1-2 en el Camp Nou. El Real Madrid no pierde desde aquel 2-0 ante los fogosos alemanes.

Frenó a Luis Enrique

Ha sumado desde entonces 39 encuentros invicto, 30 victorias, nueve empates, 112 goles a favor y 36 en contra. La cifra de 39 partidos sin perder es la plusmarca española que Luis Enrique alcanzó el año pasado. Zidane fue precisamente quien cercenó la racha del asturiano con el triunfo madridista por 1-2 en el Camp Nou. El preparador azulgrana no pudo alcanzar el sueño de los 43 partidos que la Juventus de Conte estuvo invicta entre 2011 y 2012. Ahora es el responsable del Real Madrid quien persigue ese objetivo europeo de emular a la escuadra italiana.

El conjunto blanquinegro posee esa marca de 43, pero a Conte solo se le contabilizan 42, pues en el siguiente encuentro ya no dirigió al club piamontés, sancionado durante unos meses por conocer y no denunciar el escándalo de las apuestas en Italia.

Antes de cazar a la Juventus, antiguo equipo de Zidane, el responsable del Real Madrid deberá superar los 40 encuentros sin perder que el Nottingham Forest del desaparecido Brian Clough disfrutó entre los años 1977 y 1978, preludio de las dos Copas de Europa consecutivas conquistadas por los ingleses en 1979 y 1980.

El récord se juega en Sevilla

«Zizou», como le llaman también los italianos, se juega la plusmarca en las dos difíciles visitas que realizará al Sevilla en Copa y en Liga la próxima semana. La prioridad de vencer el domingo en el enfrentamiento liguero en el Sánchez Pizjuán y la ventaja obtenida en el primer duelo copero, 3-0, pone en vilo la plusmarca el próximo miércoles, pues el Real Madrid puede perder y clasificarse para los cuartos de final de la competición.

«Lo único importante es ganar». Zidane afirma que a los jugadores no les importa el cómo

El francés utiliza el récord como un incentivo para sus hombres, porque mantiene una máxima: «De nada valen los récords si después no hay títulos». En el mismo sentido subraya una postura competitiva ajena al romanticismo del fútbol bonito: «Lo único importante es ganar. Lo piensan los jugadores y lo pienso yo». No importa el cómo. Si además su equipo juega bien, mejor, pero no es una condición.

Zidane persigue también una marca liguera: alcanzar 31 jornadas invicto, récord madridista establecido entre 1966 y 1997. Zidane acumula 28 encuentros. Todo pasa por el Sánchez Pizjuán. El récord español de la Liga española es de la Real Sociedad de Ormaechea, que estuvo 38 jornadas sin perder entre 1978 y 1980.