En el libro de estilo de Zidane, una palabra más alta que otra no suele ser habitual. El entrenador francés, siempre caballero y comedido, opta por la prudencia y el respeto a la hora de mandar mensajes. Hoy, a 24 horas de ser o no ser en la Copa del Rey, su educación sigue intacta, pero sí que ha modificado levemente su discurso y ha puesto un dique a tanta crítica: «Parece que somos los últimos y estamos en descenso».

El entrenador blanco ha salido en defensa de sus jugadores y de su cuerpo técnico, en la picota por el número tan elevado de lesiones: «Es verdad que tenemos muchas lesiones, pero yo soy el responsable de ello. Mi equipo de trabajo hace todo lo mejor para que el equipo esté bien. ¿Me gustaría tener a todos? Sí. ¿Me molestan y me pone triste tantas lesiones? Sí. Pero no podemos hacer nada. Durante una temporada pasan estas cosas. Físicamente estamos muy bien. No me arrepiento de lo que he hecho ni de los descansos que he dado. Entrenamos menos y recuperamos más porque jugamos cada tres días. Lo preocupante sería que no tuviéramos tantos partidos y sí muchas lesiones».

Zidane no cree que caer eliminados mañana fuera un fracaso, pero es algo que ahora ni se le pasa por la cabeza porque tiene plena fe en su equipo: «El vestuario y yo estamos muy animados y sabemos que mañana tenemos un partido muy bonito. No vamos a tirar la Copa. Cuando las cosas te van bien, todo es fácil. Ahora tenemos un bonito reto para demostrar quiénes somos. Sabemos que tenemos que a ir a hacer goles. De vez en cuando también nos gusta este tipo de partidos donde hay que remontar».

Ante el Celta, Danilo y Cristiano estarán listos, pero no James, que tiene nuevas molestias: «James se ha resentido de la otra pierna. Pero es sobrecarga, no lesión. Me hubiera gustado deciros que va a estar con nosotros, como os dije la semana pasada, pero no es así». Zidane también confirmó la presencia de Mariano y Coentrao.

Por último, quiso mandar un mensaje de unión con la hinchada merengue, que se mostró muy exigente con los suyos en los dos últimos partidos: «Nosotros trabajamos para que la gente que viene al Bernabéu esté contenta. Queremos los mismo objetivos. ¿Pitos a Cristiano? Esto no va a cambiar. En nuestro campo nos han pitado a todos. Lo que tengo claro es que necesitamos a la afición con nosotros».