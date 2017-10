Real Madrid Zidane: «Hay mucho ruido, pero es solo un partido» El técnico del Real Madrid no se preocupa por el ambiente de Gerona: «Hay mucho ruido, pero es un partido de fútbol y solo pensamos en ganar»

El Real Madrid presentará una alineación de gala en el estadio Montilivi de Gerona. «Haremos algún cambio, pensando en la Champions», adujo Zidane, pero los mínimos. Quizá descanse Varane y duda si comenzar con Isco o Asensio. Poco más. La relevancia que ha tomado el partido de mañana ante el caos político catalán generado por los independentistas significará que Zidane jugará con la columna vertebral del equipo. Son baja Bale, Kovacic, Keylor y Carvajal. El guardameta y el lateral derecho serán sustituidos por Kiko Casilla y Achraf.

Florentino Pérez acudirá mañana a la comida de directivas y estará en el palco del Montilivi

El equipo viaja a las siete de la tarde a Barcelona. Florentino Pérez estará mañana en el palco del Montilivi. El presidente de la entidad quiere ir al mando del grupo para ofrecer una imagen de normalidad ante el partido caldeado por los secesionistas. Zidane no entra al capote de elucubraciones políticas: «Solo me preocupa el partido, hay mucho ruido, pero yo solo pienso en ganar».

Tanto el Real Madrid como el Gerona han manifestado que estos es un partido de fútbol y se han negado a admitir ser utilizados por los políticos separatistas. Los representantes de ambos equipos han hablado claro y han valorado que será un partido más. Muy bonito, porque es la primera visita del campeón de Europa al Montilivi, pero es solo fútbol.

Ajeno a las implicaciones políticas que los independenistas quieren cargar sobre el encuentro, el francés habló de fútbol. Valoró a su equipo, el Real Madrid, que ganó cinco puestos entre los once que la FIFA seleccionó como alineación ideal, elegida por jugadores y seleccionadores, en los premios The Best: «El Real Madrid es el mejor equipo del mundo, el mejor club del mundo, seguro. Y lo fue sin duda durante la última temporada. Ahora vamos bien en la actual. Hemos ganado dos títulos, aspiramos a un tercero en diciembre y somos líderes en la Champions».

Hay un gran ambiente en Gerona, que vive en plenas fiestas. Los Mossos se encargarán de la vigilancia del hotel donde residirá el campeón de Europa. Zidane se desmarca de todas estas situaciones que pueden desviar la atención de sus pupilos, que también piensan en el partido de Champions del miércoles en Wembley ante el Tottenham. El marsellés señaló un dato fijo: «Los jugadores solo piensan en el primer partido que tienen delante y hay que ganarlo, no piensan más allá, hay que estar entrado en lo primero que viene».