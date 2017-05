Zidane: «Esta plantilla es un espectáculo, llegamos al final de puta madre»

La vida cambió de forma impresionante para Zinedine Zidane el 4 de enero de 2016. Dejó de entrenar al Castilla para dirigir al mejor equipo del mundo. De pronto, los focos le apabullaron para siempre. Lo sabía. Pero el acoso era mucho peor que cuando fue el mejor futbolista del planeta. perseguido en cada gesto, en cada movimiento, los focos estallan de reflejo en su calva. Era su contragolpe eterno ante el ataque mediático, sin hablar, con su piel como escudo. Mañana se mide a su primera Liga y en la pregunta de ABC hizo balance del éxito de su trabajo con la plantilla, gane o no gane el premio final. Cristiano le elogia por su dirección del plantel. Suplentes como Isco afirman que sabe manejar a los futbolistas para sacar lo máximo de ellos: «La clave de haber llegado hasta aquí es la unidad del grupo. Todos los jugadores son importantes para mí. Unos han tenido más minutos y otros menos, pero he contado con todos. Esta plantilla es un espectáculo, llegamos al final de puta madre». Risas.

Ahora se enfrenta a su primera Liga. El año pasado, en pocos meses conquistó la Champions y después remató la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Obtuvo los tres títulos internacionales que todo club europeo sueña ganar. Nadie logró tanto en doce meses. Y ahora, año y medio después, quiere obtener su primera Liga, unas semanas antes de luchar por su segunda Copa de Europa, con el anhelo de aspirar después a otra Supercopa continental y a otro Mundial. Zidane no desea avanzar tanto en sus pensamientos: « Solo pienso en ganar esta Liga y es lo que deben pensar los jugadores, solo en el partido de Málaga.tendremos un partido aún más duro que el de Vigo y el del Bernabéu ante el Sevilla. Me concentro en eso, en vencer en Málaga».

Nacho aspira a relevar a Danilo en el lateral derecho, dentro de la política de reparto de esfuerzos programada por el entrenador. James también quiere ser protagonista. No descubrió ni un dato de su once: «Vamos todos concentrados a Málaga. Me llevo a todo el equipo». Unidad del grupo, su clave.

El Málaga es un peligroso rival, que juega bien al fútbol de la mano de Míchel y de los pies de Sandro. Enfrente, Cristiano busca su segundo título liguero. En la plantilla hay más futbolistas que han ganado Copa de Europa, Mundial y Supercopa europea que la Liga, hecho que denota la preferencia internacional de la casa: «La Liga es muy dura y la Champions también. Son iguale de difíciles de ganar, pero el campeonato nacional es muy complicado porque comienzas en agosto y terminas ahora, con partidos en domingo y miércoles. Tienes que darlo todo cada tres días y no fallar».

Valoró a Cristiano: «Es un fenómeno, está de dulce». Y analizó tanto antimadridista, sea barcelonista, rojiblanco o simplemente de otro club, que desea que pierda el conjunto blanco: «Sabemos que hay muchos así». Y sonrió.

El plantel espera acudir mañana por la noche de madrugada, a la Cibeles, para concentrarse inmediatamente en la Copa de Europa, en la Juventus, un enemigo de órdago. Se palpa la tensión. «Tensión positiva».