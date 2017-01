Zidane delata los siete pecados capitales

Son días de confesiones en la cocina blanca. Las trapos se lavan en ella y es ahí donde se analizan las razones de dos derrotas consecutivas que han cercenado el récord de cuarenta partidos invicto. Fue bonito mientras duró. Pero lo bueno, como todo, se acaba. El Real Madrid vuelve a empezar. Reconoce sus pecados y busca soluciones. Ha perdido dos partidos que otras no veces no dejaba escapar. Mereció caer ante el Sevilla en el partido de vuelta de la Copa y consiguió el empate a tres goles en esos minutos locos que el Madrid desmelena hasta alcanzar su meta. Tres días después, perdió en Liga ante el mismo conjunto sevillano cuando no lo merecía. Y el Celta le venció sin que los blancos armaran ese ataque total que remonta imposibles. Eso es lo que preocupa a Zidane. Sus hombres no tuvieron la capacidad de respuesta que les define. Ha dialogado con el plantel. Conoce cuales han sido sus debilidades. Y las ha tratado junto al equipo para no repetir errores.

1. Recuperar la velocidad en ataque

Zidane sabía que el desgaste de las tres batallas con el Sevilla pasaría factura y se cobró el precio en el último duelo con el cuadro de Sampaoli y en la visita copera del Celta. Pero el técnico no esperaba que el desgaste, lógico, significaría alta de agresividad para presionar arriba y buscar el gol desde el primer minuto. El responsable del Real Madrid ha expuesto a sus pupilos que frente al Celta perdieron intensidad. Y sobre todo ha destacado que faltó ritmo de juego y velocidad en el despliegue ofensivo. Ha advertido que en el fútbol actual no se puede ganar si a la calidad no se le añade rapidez de movimientos de balón y desmarques. Lo saben. Fueron previsibles en ataque.

2. Casemiro no puede defender por todos

El francés había pregonado con exigencia a sus profesionales el regreso a la disciplina en la presión destructiva y ese sacrificio en pro de la «portería a cero» duró dos encuentros, las goleadas al Granada y al Sevilla por 3-0 y 5-0. Después, el Madrid ha vuelto a caer en el correcalles de un once partido en dos tácticamente, cinco arriba y cinco abajo. Es verdad, asume, que el desgaste ha forzado esa partición en el campo. Pero el entrenador pide una mayor eficacia en el esquema defensiva. No se pueden recibir tres goles ante el Sevilla en Copa (3-), dos ante el mismo rival en Liga (2-1) y otros dos tantos en contra frente al Celta (1-2). Una frase enmarca esta exigencia: Casemiro no puede defender por todos. No puede hacerlo todo. Hay que jugar sin alón.

3. La zaga pagó la presión a Ramos

El equipo ha pagado el acoso social soportado por Sergio Ramos en las dos visitas a Sevilla. El central acusó en el enfrentamiento liguero del Sánchez Pizjuán la pañolada y los pitos de cincuenta mil sevillistas. Esa tensión le hizo marcarse un gol en propia puerta, que abrió el camino del triunfo a su antiguo club. Y jugó sin la concentración necesaria frente al Celta. El capitán no estuvo bien ante Aspas. El ataque, injusto, de su antigua afición le hizo fallar en estas dos derrotas. Varane y Danilo se contagiaron de la situación ante los celtiñas. Cuando el jefe no está bien su intranquilidad se traslada al resto de la retaguardia.

4. Los pitos a Danilo afectaron al equipo

En medio del análisis de situación realizado por Zidane y sus hombres salió el caso Danilo. Los compañeros apoyan al brasileño, silbado en cada partido. Señalan que los pitos perjudican al brasileño y, por extensión, a la defensa y al equipo. Un jugador importante comentó ayer en privado a ABC que se queda a cubrir la zona de Danilo porque teme que «con los silbidos constantes falle», como sucedió, «y suframos una jugada de peligro». Todo ocurrió ante el Celta. Llegaron dos goles. «Zizou» ha notado esa tensión en la zaga. Pide a la afición que no proteste contra el futbolista.

5. «No» al juego horizontal

El francés ha solicitado a Modric y Kroos una movilidad más rápida del balón y que rompan con pases en profundidad. Eliminar el fútbol horizontal y de mera posesión. Que arriesguen y disparen a puerta.

6, Hacer entrar en juego a Cristiano

El entrenador reflexiona que la falta de intensidad del equipo hizo que no llegaran pases al ataque. Cristiano estuvo desasistido. Exige esa verticalidad a Kroos y Modric para que el líder del equipo reciba balones en condiciones y pueda rematar.

7. Y «yo también me equivoco»

Zidane gusta al plantel porque reconoce errores y no culpa a los jugadores de sus fallos. El francés solo realizó un cambio en la derrota liguera ante el Sevilla. Si hubiera hecho los otros dos, incluso uno solo, habría roto esos siete minutos letales de tromba constante del conjunto hispalense, que significaron la remontada con «dos goles en cinco minutos de despiste», como él mismo decía en la sala de prensa de Nervión. El responsable del Real Madrid opina que no hay que hacer sustituciones cuando futbolísticamente no aportarían nada. Ha aprendido que a veces hay que hacer relevos para cortar el ritmo al contrario.