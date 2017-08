Zidane: «Cristiano está tranquilo»

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, reconoció que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo «está tranquilo» después de declarar este lunes por un supuesto delito fiscal, tras lo cual volverá a los entrenamientos el 5 de agosto y espera «que se acabe este tema», además de explicar que no se queda «con los resultados» de la pretemporada antes de afrontar el último choque ante la MLS All-Star.

«Si Cristiano hubiese hablado habría comentarios de todos modos, lo importante es lo que él me dijo. Ahora ha pasado lo del 31 y está tranquilo, el día 5 estará con nosotros y esperemos que a partir de ahí se acabe este tema», afirmó en rueda de prensa el técnico madridista, quien no cree que el asunto judicial «afecte» al jugador, que tan solo «quiere jugar al fútbol y preparar bien la pretemporada».

Una pretemporada que el doce veces campeón continental cerrará este jueves ante un combinado de estrellas de la MLS. «Esperamos hacer un buen partido y ojalá podamos conseguir la victoria. Para nosotros lo más importante es acabar bien el último partido. Hemos trabajado muy bien y no hemos tenido muchas lesiones», dijo Zidane, que aludió además a la Supercopa de Europa que les enfrentará el 8 al Manchester United de José Mourinho.

De cara a este primer partido oficial, el francés apuntó que ve a sus jugadores «muy bien físicamente. Hemos trabajado muchísimo aquí, como el año pasado. No me quedo con los resultados porque no han sido los adecuados, pero en los partidos ha habido cosas muy buenas y otras un poco peores, pero como siempre en una pretemporada», precisó. Los blancos aún no han conseguido la victoria este verano, tras tres derrotas frente a Manchester United, Manchester City y Barcelona.

«No sabemos cómo van a jugar, pero sí sabemos cómo vamos a jugar nosotros. Es un equipo muy bueno y va a ser un partido interesante. Esperamos un partido bonito para todos y para la gente», declaró del choque ante el combinado norteamericano dirigido por el serbio Veljko Paunovic. Además, adelantó que la idea es que todos los canteranos «jueguen minutos y desde el inicio. Los que jugaron más, menos, y al contrario», detalló.

Preguntado sobre el estado del galés Gareth Bale, quien se retiró este martes de los entrenamientos aquejado de unas molestias, Zidane reiteró que tras «una lesión muy larga de 4 meses», el jugador «ha hecho una buena pretemporada desde el inicio». «No estoy preocupado por su rendimiento, como todo el equipo ha habido momentos muy buenos y otros peores», expresó.

En último lugar, Zidane habló de la «pasión» que le ha llevado a escribir una página en la historia del Real Madrid, tanto como jugador como ahora de entrenador. «El día que no esté feliz cambiaré mi vida. De momento, estoy feliz y me gusta lo que estoy haciendo. Estoy en el mejor club del mundo, escribiendo mi historia en este club como jugador y entrenador, y mientras tenga pasión voy a seguir así», sentenció.