Zidane convenció a Mariano: «Te queremos aquí»

En julio se le aconsejó marcharse y tener minutos. Quiso quedarse. Y ahora ha sido el Real Madrid quien le ha dicho que continúe, porque será importante. Mariano decidió seguir en el Real Madrid el 31 de enero, ficha del cierre del mercado de invierno, aunque hasta el último momento estudió la posibilidad de irse para destacar en otro equipo, sumar minutos y regresar al conjunto blanco curtido. You First Sports, agencia de representación del delantero, señalaba que «más de 20 equipos» quisieron ficharle este invierno. Sin embargo, subrayan que «al final no pudo ser» porque el club le pidió quedarse.

El ariete es especialista en romper muros rivales con su salto, su actitud para ir al choque y su calidad para rematar a la primera

La agencia concreta que la casa blanca le rogó «ser paciente, perseverante y seguir manteniendo su indiscutible actitud». Fue Zidane quien convenció al joven ariete para continuar.

«Te necesitamos, te queremos aquí, con nosotros», le dijo el entrenador al mantener una charla con el futbolista que fue sincera y directa. El francés le explicó que tendrá minutos. Especificó que ahora vuelve la Copa de Europa y que habrá rotaciones entre la Liga y la Champions en una lucha que durante estos cuatro meses será más dura que el tortuoso mes de enero recién acabado.

El gol al Deportivo, ejemplo

Mariano será importante para solventar encuentros complicados. Ya lo hizo ante el Deportivo, al cabecear un gol, el segundo tanto madridista, que dio paso a la victoria por 3-2.

Suma nueve partidos, 223 minutos, cinco goles (uno en Liga, cuatro en Copa) y una asistencia

El barcelonés acumula nueve partidos y 223 minutos de competición en el Madrid, con un balance de cinco dianas y una asistencia. Un gol lo consiguió en Liga, el anotado ante el Deportivo. Los otros cuatro, en la Copa del Rey. Zidane le utiliza sobre todo cuando hay que romper cerrojos. Salta a todos los balones, arrolla y remata al primer toque con una facilidad pasmosa. A sus 23 años está llamado a ser un delantero importante.