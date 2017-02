Zidane cambia: piensa jugar con Pepe y Bale

Zidane cambia. El mensaje es que el Real Madrid debe ganar como sea en Villarreal. No puede perder su ventaja en dos salidas. Y el partido del Estado de La Cerámica es muy difícil, ante un rival que también ganó a los blancos el año pasado, con Benítez al frente, con la misma táctica de guerra de guerrillas que aplicaron ahora el Celta, el Sevilla y el Valencia. «El Villarreal es un gran enemigo, un equipo muy bueno, será un partido muy complicado», admitió el entrenador madridista, que apostilló: «Tenemos que ir a ganar a un adversario que, como todos cuando juegan contra el Real Madrid, quiere hacer el partido del año».

«Bale se encuentra al cien por cien». Pepe cumple 34 años mañana y espera hacerlo como titular

El técnico subrayó esa entrega de sus contrincantes cuando se miden al conjunto blanco. «Es la verdad,porque todos quieren ganar al Real Madrid. Es normal. Yo veo los encuentros anteriores de los rivales y no juegan igual. Es porque ganar al Real Madrid es muy importante para ellos».

La lesión de Varane y su necesidad de corregir deficiencias le hace pensar en Pepe como central y en Bale o Isco como relevos de James respecto al once que perdió en Valencia. Pepe cumple mañana treinta y cuatro años y desea celebrar su aniversario con una victoria en el campo.

«Me alegro que el presidente de la Federación Francesa diga que Benzema puede volver a la selección pronto. Es el mejor jugador de Francia»

La gran incógnita del entrenador francés es comenzar con la BBC o continuar con la entrada paulatina del galés en los segundos tiempos. «Gareth está al cien por cien». Sus palabras dejaban entre ver que la, pero también medita introducirle en los segundos tiempos, como ha hecho hasta ahora.

La BBC no juega como titular desde el 2 de noviembre, en Varsovia, en el 3-3 frente al Legia. En Liga, el triunvirato de figuras compartió once titular el 29 de octubre, en Vitoria frente al Alavés.

«La Liga no se decide esta fin de semana. El año pasado cogí al equipo con mucha desventaja de puntos y al final luchamos por el título hasta la última jornada»

y contra el Valencia, pide sitio. No está a gusto con su situación. No juega los partidos teóricamente más importantes. Y Kovacic también anhela jugar . Y su potencia le hace falta al Real Madrid en los momentos difíciles. Zidane tiene el bendito problema de elegir y de enfadar al futbolista que no juega. Y ya se sabe que el jugador, todos, solo piensan en ellos.

Habló de Keylor y su titularidad: «Creo en Keylor y no tengo dudas sobre él. Todos podemos mejorar, claro, también yo». Respecto a la trascendencia en Liga del encuentro Atlético-Barcelona fue rotundo: «La Liga no se decide este fin de semana. El año pasado nosotros estábamos con mucha desventaja de puntos y pujamos por la Liga hasta la jornada final. Esto es muy largo».

Rubricó sus declaraciones con su respuesta a las palabras del presidente de la Federación Francesa respecto al regreso de Benzema a la selección: «Me alegro. Benzema es el mejor jugador de Francia».