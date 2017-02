Zidane, bendito problema: puede hacer dos onces internacionales

Entrenador de emergencia del Real Madrid en periplos intermitentes desde 1974 a 1986, Luis Molowny calló muchas bocas de entrenadores que se quejaban por tener tantos buenos futbolistas que no podían satisfacer a todos. El canario que salvaba al Real Madrid de las crisis con títulos y sonrisas, acabó con el lamento tonto: «Bendito problema tener el quebradero de cabeza de contar con jugadores de sobra para elegir». Su frase, «bendito problema», ha quedado grabada en la historia escrita del club. Hoy, Zidane vive el bendito problema de «El Mangas» por primera vez en toda la temporada. Todo el plantel se encuentra disponible. Y el francés se mesa la cabeza sin cabello para elegir. Podría alinear dos onces distintos y los veintidós hombres serían internacionales. Ningún otro club puede exhibir ese elenco de figuras.

El once posible de hoy: Kiko Casilla; Carvajal, Pepe, Varane, Nacho; Kovacic (Casemiro), Kroos, Isco; Lucas (Asensio), Cristiano, Morata... Y el otro once hipotético que Zidane podría alinear: Keylor; Danilo, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Asensio; James, Benzema, Bale. Y quedan fuera Coentrao y Yáñez El entrenador ha solucionado el «overbooking» con una rotación total del equipo y el descarte de los hombres que no están físicamente al cien por cien. Ramos, Danilo y Coentrao, con molestias, se quedaron fuera de la lista. Keylor, Benzema y Modric han recibido descanso. Ninguno es baja. No hay partes médicos en la plantilla. Si fueran necesarios, podrían jugar. No lo son. Hay exceso de oferta. Y el responsable del líder ha optado por renovar su alineación con el fin de superar el enorme desgaste realizado ante el Nápoles. La Champions siempre pasa factura, el Español de Quique Sánchez Flores intentará explotar ese flanco y el marsellés no quiere que le pille el toro del cansancio. Morata, Casilla y Nacho serán titulares hoy. Y Bale reaparecerá ochenta y ocho días después de su lesión para recuperar la «BBC».

Los descansos concedidos por el técnico a Modric, Benzema, Keylor y Ramos, titulares fijos, son la prueba del reparto de esfuerzos revolucionario que Zidane aplicará desde ahora. Es una filosofía particular de «Zizou». Cree en ella. Le dio resultado el año pasado con la consecución de tres títulos internacionales.

«Morata tendrá cuatro partidos como titular», adujo el preparador para refrendar su política. La afirmación delataba que tiene planificados los dos próximos meses, atrincherados con encuentros de Champions y de Liga cada tres días.

Bale, 88 días más tarde

Bale vuelve tres meses después. La idea es que dispute media hora. Zidane pretende que adquiera el ritmo de competición en las cuatro próximas jornadas, con el fin de llegar al San Paolo napolitano, el 7 de marzo, en condiciones de rendir en plenitud. Es la meta. No se precipitará su titularidad. Porque el entrenador cuenta realmente con dos alineaciones posibles. Hoy pueden jugar: Kiko Casilla; Carvajal, Pepe (titular dos meses después), Varane, Nacho; Kovacic (Casemiro), Kroos, Isco; Lucas (Asensio), Cristiano, Morata. El otro once hipotético sería: Keylor; Danilo, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Asensio; James, Benzema, Bale. Y quedan fuera Coentrao y Yáñez.

El técnico piensa en tres semanas maratonianas, desde hoy al 12 de marzo, en las que disputará nada menos que siete partidos, frente a Español, Valencia, Villarreal, Las Palmas, Éibar, Nápoles y Betis

. Es su dilema. No puede contentar a todos. Pero él apuesta por los cambios. Habrá cuatro novedades como mínimo en cada once. Piensa en tres semanas maratonianas en las que disputará siete partidos: Español, Valencia, Villarreal, Las Palmas, Éibar, Nápoles y Betis.