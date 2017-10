Lo de «mogollante» es del escritor cubano José Lezama Lima. Uno de los grandes de la literatura en español del siglo veinte y autor de un monumento barroco y literario cuyo título es Paradiso. Pero, sí, lo de mogollante viene de él. Es decir, lo que de verdad importa, en donde se esconde la clave de bóveda de éste o aquél asunto, aquí el fútbol, el Madrid de Zidane. Cien partidos cumple hoy el entrenador francés, con siete títulos. Si no fuera exagerado decir descomunal, uno lo diría. El partido de esta tarde es ante el Getafe de un confiado, razones tiene para ello, Bordalás quien no duda en responder a los de Chamartín con «orden, trabajo e ilusión», sobre todo, ilusión. Pero hoy nadie regala nada.

Vuelve lo importante, regresa el fin de semana futbolístico, hurtado por las selecciones nacionales. Vuelve LaLiga y horas después la Champions. Ya todo está en orden. De vuelta a la cadena, de vuelta al trabajo sucio, porque la Liga se le ha puesto al Madrid como un «Tour», o «La Vuelta» o un «Giro» donde todas las etapas son contrarreloj o contra uno mismo: Los errores del comienzo, provocados por el ensimismamiento, ya, a mediados de octubre, son un enorme lastre, una larga cadena, como la vieja canción de The Pretenders, «Back on the Chaing Gang», el regreso a la cuerda de presos; presos de los puntos.

Y con este panorama, Zidane, el de los siete títulos, también regresa, en su caso, a las rotaciones, o variaciones, o cambios. Unos, obligado por lesiones: Keylor, Bale (qué cruz la de este hombre), Carvajal, Kovacic; otros por descanso, Casemiro, Modric, Varane, otros como Marcelo, por que sí. Así que en el Coliseum esta tarde los Achraf, Theo, Marcos Llorente y Lucas Vázquez tendrán, de nuevo, su momento. Mejor, lejos del Bernabéu, porque la presión desaparece. Estará Benzema, el deseado; estará Cristiano, la bendición y estará Kroos, el sosiego. Estará Sergio Ramos, con la esencia patria y uno de estos dos: Asensio o Isco. Está mejor Isco que Asensio (el bajón, es casualidad, vino tras firmar la renovación). Sí, todo muy «mogollante» tanto que el foco hoy estará en el Wanda Metropolitano, en el que un equipo que es «más que un club», por ello, tiene ante sí un «más que partido de fútbol».