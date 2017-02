Cuando mi amigo Manuel Jabois terminó y entregó su letra para el himno, tuvimos un breve debate acerca de si el Real Madrid era «belleza», como escribió él, o si no habría sido más apropiado, enviando por añadidura un cariño a Gento, calificarlo de «galerna». Soy galerna, en concreto la del Cantábrico, y allí por donde paso aparecen vacas colgadas de las antenas de televisión.

Si alguna vez, en analogía poética, el Real Madrid aspiró a ser un equipo que obligara a los residentes de las ciudades que visita a clavar protecciones de madera en las ventanas, resulta que la naturaleza le usurpó semejante papel durante este fin de semana. El Atlántico hizo «¡Uuuhhh!», como Ronaldo, y una parte de la quebradiza cubierta de Balaídos salió volando como la casa de los cerditos cuando soplaba el lobo. He aquí otra armada que no fue enviada a luchar contra los elementos y que tuvo que volverse con una suspensión que no resulta enojosa por la dificultad para encajar el partido en un calendario saturado, sino por la sensación de que el viento se apropió del destino manifiesto del Real Madrid, que no es sino el hipogrito huracanado con el que retumba el minuto 93. ¿Ves, Manu? De tanto apelar a la belleza, resulta que las galernas andan sueltas y hacen lo que les da la gana en vez de calentar en la banda esperando a que las libere Zidane. De tanto cultivar el síndrome de Stendhal, resulta que las fuerzas catastróficas de la naturaleza no llevan dorsal, como si el viento del Norte se le hubiera escapado a un ojeador. Yo sueño con un agujero en la cubierta de un estadio provocado por Bale, esa otra Galerna norteña, porque no logró frenar una carrera por banda.

La suspensión de Vigo nos coloca en una situación insólita. Con dos partidos menos, el Real Madrid permanece líder con un punto de ventaja sobre el Barcelona. Nunca hubo un líder más sobrado con sólo un punto de ventaja. Ahora que vuelve la Champions, me pongo en la piel de lo perseguidores y es un lío. ¿Qué hacer? ¿Adjudicar al Madrí esos seis puntos posibles que le faltan y concentrar los esfuerzos en Europa o interiorizar la incertidumbre del campeonato parejo y seguir riñéndolo todo? ¿Estamos ante un campeonato de los que se deciden por la diferencia de goles o ante uno de los que quedan resueltos antes de primavera? ¿Qué ha de sentir la hinchada de Chamartín, la ansiedad de ver al Barcelona en el retrovisor o la euforia anticipada por la ventaja casi definitiva que procurarían esos seis puntos que parecen haberse perdido en Correos pero llegarán indefectiblemente? También admito la posibilidad de que esos partidos estaban concebidos por el destino para que el Real Madrid los perdiera y terminara de desnudarse la falacia de su éxito amenazado también por el Napoli. Cuántos desenlaces demorados, cuántos finales abiertos, a una serie no se lo perdonaríamos.

En cualquier caso, mientras los estadios se caen literalmente a cachos y los supuestos animadores del campeonato no logran alcanzar al líder ni aunque éste se deje partidos sin jugar, lo que es obligado preguntarse es si aún tienen justificación las etiquetas de «Liga de las estrellas» y «Mejor Liga del mundo» que nos concedieron los programadores de televisión para vender su mercancía. Es verdad que los rendimientos europeos aún definen la grandeza de los clubes españoles, que están viviendo ahora lo mismo que los ingleses en los ochenta. Pero en el campeonato local se atisba una caída de la calidad -nunca mejor dicho, una fatiga de los materiales- que está asolando en particular a algunos equipos históricos como el Valencia y que se hará más palpable el día que se retiren los Messi y los CR7 y acaso no haya modo de encontrar «cracks» comparables que sostengan el cotarro con su talento.

En cuanto a los estadios, da la impresión de que España perdió una gran oportunidad de renovar algunos por no haber obtenido ningún Mundial y ninguna Euro de los que aspiró a organizar.