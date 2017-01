Varane confirma a su padrino

Varane es seguridad. Es autoridad. El central fue ovacionado por la afición madridista en sus continuos cortes de balón, que demostraron su sentido de la anticipación. Por alto no le supera nadie. El francés se ha consolidado en el centro de la zaga. Mantendrá la titularidad cuando Ramos vuelva al once la próxima semana, frente al Sevilla. Zidane aconsejó su fichaje a Mourinho hace seis años y el francés ha respondido a la confianza depositada por ambos. Zinedine ascendió al puesto de entrenador del primer equipo hace un año y Varane ha comenzado a dar un salto adelante esta temporada, tras una campaña pasada menos brillante. Hoy es un fijo en el once del líder.

Su sentido de la anticipación, su rapidez y su fútbol aéreo le han convertido en un puntal de una zaga que ha mejorado ostensiblemente, camino de la «puerta a cero» que exige «Zizou». El conjunto blanco lleva dos partidos sin recibir goles. Es la máxima del entrenador. «Es importante no sufrir gol, especialmente en eliminatorias». Por el doble valor de los goles. Es un objetivo claro tanto en la Champions como en la Copa. Zidane ensalzó la capacidad defensiva de su equipo. Recibirá goles, porque es imposible no sufrirlos, pero ha de soportar menos en su contra. Es el reto. La progresión de Nacho, similar a la de Varane, es otro factor culminante en esta eficiencia.

La retaguardia funciona. En el flanco izquierdo se encuentra una figura que no es defensa: Marcelo. Estelar en sus diez años en el club, el brasileño es un interior de arte que ocupa puesto de lateral. Debutó el 7 de enero de 2007 en el Real Madrid y se ha convertido en un creador ofensivo imprescindible. Suma 382 partidos y 26 goles. Ayer hizo jugadas espectaculares y dio el gol a Cristiano tras dos recortes de clase. No es un lateral, es un interior de ataque.

La defensa rinde porque delantero hay un muro: Casemiro. Es el parapeto del equipo. Es la muralla del Real Madrid. No permite que pase un rival ni cuando su equipo golea. Es su misión y no admite concesiones. Solo fue regateado una vez. Y no le gustó. Fue amonestado al entrar fuerte al cortar un balón. Casemiro no entiende de bajar el pistón.

Todo el éxito se engloba en Zidane, sus rotaciones y en una preparación física óptima. Este nivel es el estado físico conseguido con el plan Pintus. El preparador italiano programó una «minipretemporada» en Navidad y el poderío del plantel se comprueba en el césped. Zidane alineó a su once titular, sin concesiones al banquillo, y arrolló. Mantuvo la tensión hasta el último minuto, insaciable en su ambición goleadora. Pintus realiza cada pocos meses una pequeña pretemporada que consolida su trabajo de todo el año.

Todo el éxito en la destrucción se remata con la clase de Marcelo y la construcción de Modric. Calidad de Luka. El croata disparó en el segundo gol, remachado por Benzema, dio el cuarto a Isco en un pase perfecto, elogiado por el malagueño, y mereció anotar en una doble pared con Cristiano que remató forzado. Dos túneles rubricaron su actuación.

Para colmo, Isco ejerce de delantero. El malagueño marcó dos goles, el primero y el cuarto, y ya suma cuatro en la Liga, una faceta en la que no suele destacar. Buen partido del andaluz, con buenos pases y paredes. Se quejó de un golpe y fue relevado por James, autor de otros dos tantos en la Copa. Es el duelo por la titularidad.