Todos quieren jugar en el Real Madrid

La FIFA dio una enorme alegría a los intermediarios internacionales del fútbol mundial cuando redujo la prohibición de fichar del Real Madrid a este mercado de invierno, que era lo mismo que decir que no había castigo. Mientras el club español lamentaba que Infantino, que hoy premiará a Zidane y a medio equipo blanco en los galardones The Best, «no tuviera el coraje de anular toda la sanción», los agentes FIFA se pusieron inmediatamente a mover el mercado y a tentar al campeón de Europa con los futbolistas más brillantes de la temporada. Dybala, Dele Alli, Courtois, Aubameyang, Hazard y el portugués André Silva, amigo de Cristiano Ronaldo, Pepe y Coentrao, han sido ofrecidos al líder de la Liga, que escucha sin mover ficha.

Paulo Dybala es quien más ha trabajado para investigar si el Real Madrid está interesado en su adquisición. El delantero argentino tiene 23 años y se ha negado a renovar su contrato con la Juventus, que expira en 2020, a la espera de conocer los objetivos de Florentino Pérez. El club italiano ha intentado extender su convenio porque sabe que Dybala, seguido por varios clubes europeos, ha contratado a un intermediario internacional para tantear al Real Madrid y explicarle su deseo de fichar por la casa blanca.

El joven futbolista soporta mucha presión en Turín para que extienda su relación con la Juventus. El intermediario internacional le ha aconsejado que solo acepte renovar por un año más y bajo la condición de poner un precio a su traspaso: 65 millones. Mucho menor de los 90 que la entidad blanquinegra pretende percibir.

Dele Alli si tiene precio en el Tottenham: 80 millones. Medio centro de ataque, a sus 20 años luce al máximo nivel. Lleva once goles y ha anotado siete en los últimos cinco partidos. No marcó ayer en la victoria copera sobre el Aston Villa, 2-0. El inglés de origen nigeriano está en el mercado y «se vende bien» al Real Madrid. El Barcelona le pretende. Prefiere marcharse al conjunto madrileño. Su representante desea obtener una respuesta de la casa blanca para decidir su futuro.

Hazard, incómodo

El caso de Eden Hazard es muy distinto. Está descontento en el Chelsea. Quiere ejercer de media punta y Conte le sitúa en la banda izquierda. Ayer no jugó frente al Peterborough (4-1), en la gran tarde de Pedro, que firmó dos tantos. No es feliz en el equipo londinense y le ha dicho varias veces a su amigo Zidane que desea venir al Real Madrid. Moviliza a su agente. Fino, técnico, con buen regate, su irregularidad y su «desaparición» en muchos partidos hace difícil su llegada a un club donde hay que aparecer siempre. Su precio, 65 millones, es excesivo.

El mismo precio tiene Aubameyang. El veloz extremo gabonés, que lleva 20 goles en 22 partidos con el Borussia Dortmund, no ha dejado de expresar su deseo de firmar por el Real Madrid, como le aconsejaron su madre y su abuelo españoles. Ha vuelto a buscar un acercamiento discreto al club blanco por medio de su apoderado. Pero el Real Madrid tiene buenas relaciones con el presidente del club alemán y cualquier operación dependerá de un acuerdo de caballeros al más alto nivel. Aubameyang presiona porque en junio cumple 28 años. Es su última oportunidad.

El sueño de Courtois

Otros futbolista del Chelsea, Courtois, no esconde su objetivo de venir al Real Madrid. El belga triunfa en Inglaterra. Solo ha recibido doce tantos en veinte partidos. Su anhelo, no obstante, es militar en el conjunto blanco. Sabe que es difícil. Su agente ha sondeado al club londinense. Y la respuesta es que «Courtois es intransferible». Su precio es el más alto que se podría pagar por un cancerbero, 65 millones. Y el Chelsea afirma que ni siquiera así vende.

André Silva, delantero del Oporto, es el último jugador ofrecido al Real Madrid. Tiene 21 años y presenta 15 goles esta temporada.

Compañero de Cristiano en la selección lusa, el Oporto pide 55 millones. Demasiado dinero para su edad y su corta exposición al más alto nivel.