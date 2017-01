Ni tanto ni tan poco

Hubo una vez que alguien al escritor José Bergamín, personaje raro donde los hubiere, le increpó afirmando que «ustedes los españoles son fanáticos» y el antiguo director de la excelente revista Cruz y Raya, miembro fundador de la Generación del 27, le contestó sin inmutarse: «se equivoca usted, los españoles no son fanáticos, son fonéticos». No hay una manera más exquisita de llamar a alguien eso que el lector está pensando. Quien no entienda el fútbol como un caprichoso tobogán, una bolsa de valores, en la que un tiempo se disparan las acciones y otro tiempo bajan, sufrirá más de lo que necesite.

Si, además, le da por pensar que esto no es un juego, sino una matemática (alimentado por la bulimia de los números que tanto prolifera en los últimos tiempos, estadísticas, bases de datos y demás aparato) el sufrimiento será irreversible, no opcional. Viene a cuento la cosa ante la sacudida de los dos últimos partidos y el muro de las lamentaciones, siempre presto, levantado al efecto. Ayer, la gloria de los cuarenta partidos; hoy, la desolación de las dos derrotas. Ayer, la flor, la nata, la astucia de Zidane; hoy los errores, las equivocaciones, las dudas de Zidane. Como broma es conmovedora. Es pasar del cielo al infierno en dos paradas de Metro.

Pero, el tiempo es real y Zidane sigue siendo Zidane. Los héroes de ayer (Cristiano y sus múltiples premios, por ejemplo) son los vencidos de hoy. Y empieza la fanfarria: las alarmas se disparan, el «apocalypse now» toma forma; la tragedia se anuncia, el oráculo se inquieta y se remueve, el coro de sombríos tonos asusta a la peña. Estos vaivenes se consideran propios de una edad adolescente y, por qué no, bien llamada «del pavo». Claro que para pavo, alguno de los agoreros. Como el genial Falstaff de Shakespeare/Welles podemos entonar eso: «¡la de cosas que hemos visto! ¡lo que hemos bebido! Incluso escuchamos las campanadas a medianoche». Sí, la de veces que hemos escuchado las mismas campanadas de ruina y, dos partidos más adelante se abrían las puertas del cielo. Sí, el fútbol es un tobogán, quien lo ignore, lo lamentará