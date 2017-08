El talismán de Florentino Pérez

Bajo un calor de injusticia, el Real Madrid consiguió otro título europeo en el mejor año de la historia del club. Florentino Pérez y sus directivos lo expresaron antes de esta final: «Toda la pretemporada ha sido un entrenamiento de 29 días, lo importante comienza ahora». Y el equipo respondió cuando tenía que hacerlo.

Los viajes del Real Madrid en busca de un tìtulo son una mezcla de aventura y tensión controlada en busca de la victoria. Un país nuevo, un ambiente distinto, pero para la plantilla se repite la exigencia histórica de vencer. La clave es atacar esa necesidad impuesta por el propio club con la ilusión de quien nunca ha ganado nada.

Florentino Pérez esperaba la respuesta del Real Madrid en la hora de la verdad, en la final de Skopje. En Macedonia solo tomó su Coca Cola habitual hasta la consecución del título. Todo un día frugal. Fernando de Chávarri, setenta y cinco años como socio del Real Madrid, es su compañero de la suerte en las finales. Ha estado con el dirigente en todos los triunfos. Es su talismán. Casemiro e Isco confirmaron que Fernando de Chávarri es su amigo y compañero de la suerte. En la Supercopa de España, en Barcelona (no jugará Modric, sancionado) volverá a acompañarle.

El precio de Asensio, Isco y Casemiro

Antes del partido de la Supercopa, el precio de Mbappé fue uno de los litigios de debate en Skopje. El presidente reflexionaba que ese fichaje costará 200 millones a quien quiera acometerlo. El Real Madrid no caerá en ese pecado de entramparse con esa inversión por un jugador que aún es una promesa.

Florentino Pérez recordó la filosofía de la entidad de fichar talentos muy jóvenes con precios asequibles. Subrayó el caso de Asensio, que costó 3,9 millones y hoy pagarían por él 150. Y no tuvo que recordar que Isco valió 30 millones y que Casemiro costó 15 millones después de curtirse en el Oporto. ¿Cuanto vale hoy el brasileño? Un mínimo de 65 millones, reconoció un directivo del Manchester United. Isco vale hoy 100 millones, comentó un directivo del Real Madrid.

El valor de Mbappé, de Casemiro, de Isco y de Asensio fueron los asuntos que monipolizaron las conversaciones en el palco del primer triunfo de la temporada, donde el presidente madridista fue protagonista absoluto. Todo el mundo quería hacerse fotos con él. Y atendió a todos con paciencia infinita. Era el personaje mas popular en el palco, pues los Glazer, dueños del Manchester, no acuden a ningún partido y delegan en un director ejecutivo al que solo conocen en su casa. Los aficionados presentes en el campo conocían bien al dirigente español. Tres Champions, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes en cuatro años le han hecho tan famoso como los futbolistas en todo el mundo. Celebró otro éxito. Y bebió otra Coca Cola. "Si los jugadores me bañan, volveré con el traje empapado, no traigo otro". Otro talismán.