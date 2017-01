Una vieja canción de Mercedes Sosa podría recordar, sin pretenderlo, la magia del fútbol, así son de raras las cosas: «Creo que a pesar de tantas melancolías,/tantas penas, tantas heridas/ solo se trata de vivir (jugar)». En el Madrid, las melancolías, las penas y las heridas (lesiones), tras el resbalón en Sevilla, se han multiplicado y los partidos frente a los de Vigo y el Málaga, no han hecho sino acelerar las dudas y las inquietudes. Los dedos se le hacen huéspedes. Ni el Barça, ni el Sevilla, ni el Atleti, por no ir más allá, acumulan el número de lesiones y bajas. La plantilla aguanta, pero lo agitado y el vértigo de partidos tiene un precio. No es normal tal parte de bajas. Entre los que no están y los que están, pero que es como si no estuvieran, ejemplos Keylor, Benzema, Morata, Danilo, la cosa se pone fea. La única nota alegre es la gran disposición de Nacho para jugar donde le digan y, además, hacerlo bien.

Así, el partido contra el Celta de esta noche, con la cantinela de la remontada, se pone moderadamente arduo. Para seguir con la broma, que no lo es, piense el lector que si se logra eliminar a los de Berizzo hoy, les quedarían los dos partidos de semifinales de la Copa y el retrasado encuentro con el Valencia, todo en el mes de febrero, además de la Champions contra el Nápoles en el Bernabéu. En fin. Por ahí, late como una sombra demasiado alargada el extraño caso de James y Coentrao. Nadie sabe qué les pasa. De Bale, llegan los ecos de que esta semana tocará balón. De Modric que lo suyo es de siete días. De Marcelo que para un mes, pero que estará en Nápoles. De Cristiano, el vaivén de su posición en el campo, que si a la izquierda, que si en el centro de la delantera, y tampoco está claro que vaya a salir en Balaídos. Es ahora cuando toda la magia de Zidane requiere del ánimo suficiente para recuperar la intensidad necesaria. Menudo asunto. Esta noche se verá, o no.