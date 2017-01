El Sevilla rompe la buena defensa del Real Madrid

El Sevilla rompe el molde de la seguridad del Real Madrid. El líder de la Liga solo ha recibido cinco tantos en contra en los siete partidos que ha disputado a domicilio. Pero el conjunto de Sampaoli rompió estos esquemas en la Copa. Con sus virtudes de ataque constante, lucha sin fin y presión al límite del Reglamento, la escuadra hispalense es segunda en el campeonato liguero, por delante de Barcelona y Atlético. ¿Qué defensa madridista veremos este domingo ante el Sevilla, la que defiende bien en las salidas de la Liga o la que sufrió en el Sánchez Pizjuán en la Copa?

El Real Madrid liguero defiende mejor, con Keylor, Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo

Lo primero que debemos decir es que en la Copa no jugó el once titular del Real Madrid. Ni la zaga titular. Danilo, Sergio Ramos, Nacho y Marcelo formaron la retaguardia en la visita copera, con Kiko Casilla en la portería. Y Danilo marcó en propia meta el 1-0 local. Ahora, en Liga, la zaga la integrarán Carvajal (no es lo mismo), Varane, Ramos y Marcelo. Y el cancerbero será Keylor Navas.

El cuadro de Zidane afronta una exigente visita al Sánchez Pizjuán. El primero y el segundo clasificado del campeonato se miden en un duelo que los blancos abordan como el equipo menos goleado fuera de casa. En los siete partidos que han disputado lejos del Bernabéu han recibido cinco goles.

El Villarreal, con seis, y el Atlético, con siete, son los siguientes equipos menos goleados. Pero los tres tantos del Sevilla han preocupado a Zidane, que vio relajación en el partido del 3-3, que fue un 3-1 en un momento difícil.

Las Palmas le hizo dos tantos en la Liga. El Atlético, ninguno. El Barcelona, solo uno

El Real Madrid, que es también el único equipo invicto a domicilio de la Liga, como lo es en toda la campaña. No sufrió goles en sus visitas al Atlético, Español y Real Sociedad. Un tanto recibió frente al Barcelona, Alavés y Betis y dos contra Las Palmas. Nunca había soportado tres. Y sucedió el jueves. Es la clave de esa preocupación de Zidane. Exige recuperar el rigor de la Liga. Con el once titular.