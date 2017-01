Sergio Ramos, protagonista principal del Sevilla-Real Madrid de liga, tanto por la polémica generada en la previa por sus gestos en el anterior duelo copero entre ambos equipos, como por su autogol, que inició la remontada local, tomó la palabra para asegurar que había hecho uno de sus mejores partidos.

«Estamos orgullosos de haber estado tantos partido sin perder. Ha sido uno de mis mejores partidos, y también del equipo», declaró el sevillano a los micrófonos de la Cadena Cope sobre el duelo del Sánchez Pizjuán, que puso fin a la racha blanca de 40 partidos sin conocer la derrota.

«En los últimos 10 minutos no hemos estado bien, no hemos sabido manejar los tiempos, pero no hay que excusarse porque el rival nos lo ha puesto complicado. Sampaoli me parece un grandísimo entrenador, no es fruto de la casualidad. El Sevilla es candidato al título. Nosotros pasamos página, ya sólo pensamos en la Copa y en el Celta», agregó.

[Escucha aquí las declaraciones de Sergio Ramos]

A su vez, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, felicitó a sus jugadores por «un gran partido» pero lamentó la derrota en el tramo final en el Sánchez Pizjuán, donde negó que fuese un día complicado para un Sergio Ramos cuyo partido calificó de «enorme».

«¿Partido complicado? No. Ha hecho un gran partido, enorme, yo estoy muy contento de lo que ha hecho, además con personalidad. Esto no va cambiar nada, vamos a seguir con lo nuestro y estamos por delante», indicó en declaraciones a Movistar Plus tras la decimoctava jornada de LaLiga Santander.

«Hicimos un gran partido. Hicimos lo más difícil marcando el gol y luego faltando poco tiempo nos han pillado dos veces, esto es la decepción. Pero puedo estar muy orgulloso de todos», afirmó, antes de referirse al final de la racha.

«Sabíamos que iba a pasar un día esto, es hoy, y ahora nosotros lo que tenemos que pensar es seguir con nuestro trabajo y seguir en todas las competiciones», añadió un Zidane tranquilo tras encajar su primera derrota desde el mes de abril.