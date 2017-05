Sergio Ramos, brazalete de valores

Noventa minutos, o quizás 120 y una tanda de penaltis, separan al Real Madrid de su tercera final de Champions en cuatro años. Poca broma. Para ello tiene que defender una golosa renta de la ida, resultado y partido que han marcado la eliminatoria en dos sentimientos antagónicos. Felicidad y orgullo en el Real Madrid, por el contundente 3-0 y por el generoso comportamiento de su afición, que retrotrajo al Santiago Bernabéu a una de esas mágicas noches europeas de los ochenta. Frustración e indignación en el bando rojiblanco, dolidos por el marcador y ofendidos por lo que ellos consideraron una falta de respeto reflejada en el mosaico del coliseo blanco. Sus sibilinos tuits desde la cuenta oficial del Atlético así lo han confirmado, aunque en el Real Madrid ese pecho inflado de valores no ha hecho ni cosquillas: «Parece que aquí todos nos hemos criado en Beverly Hills, pero en este club y este equipo hay mucha gente humilde y de barrio, con principios y educación. Sus tuits y todo lo que quieran decir es respetable, pero no van a cambiar nuestros valores, nuestra humildad y nuestro sacrificio», recordó Sergio Ramos, más capitán que nunca del Real Madrid.

El Calderón, motivador

El líder blanco se puso también el brazalete en la sala de prensa, ajeno al elevado ruido alrededor del partido, pero no ciego ni sordo. Su educado verso y su lenguaje gestual representaron como nadie al Real Madrid, sin necesidad de presumir de una cultura del trabajo de la que el Atlético se ha hecho con el copyright en estos últimos ochos días: «Yo no estoy en la piel del aficionado del Atlético y desconozco si están molestos o no. Nosotros vamos por el camino adecuado y no nos interesa entrar en sus polémicas. Cuanto más anime su gente, más motivados estaremos. No veo diferencia entre la afición del Atlético o la del Bayern, que es otro campo que aprieta mucho, y allí sacamos un gran resultado», explicó Ramos, enfocado sin distracción alguna en lo realmente importante: «Vamos al Calderón con las ideas muy claras. A dejarnos el alma y a vaciarnos. Y a ser posible, a hacer un gol lo más temprano posible, situación que nos haría dar un paso muy importante».

Otra polémica sobre la mesa es el nivel de intensidad que pondrá el Atlético esta noche. El vestuario del Madrid, inteligente, sabe que aún tiene tiene cinco finales por delante (tres de Liga y dos de Champions, en caso de llegar a Cardiff). No le interesa un partido bronco ni tampoco violento, e intuyen que los colchoneros jugarán duro, pero limpio: «Espero que sean igual de profesionales que siempre. Y para eso hay un árbitro. Ellos pondrán todas sus armas y nosotros las nuestras, pero no hay temor por ir a jugar al Calderón. Vamos allí a ganar, no a pensar que llevamos un 3-0 de ventaja».