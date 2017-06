El secreto de la victoria de Cardiff

Era la pregunta del millón. De las doce Copas de Europa. De las dos Champions consecutivas. La clave de este éxito que marca una era. ¿Qué dijo Zidane a sus hombres en el descanso? El Rey, el presidente del Real Madrid y Cristina Cifuentes hablaron de la reacción del equipo. ¿Qué les ha dado el francés para dar este golpe para la historia del fútbol mundial? ¿Cómo les tocó el orgullo para conseguir esta segunda Liga de Campeones conseutiva en cuatro años? Todo el mundo se cuestionaba el secreto de una victoria que en el primer tiempo se antojaba peliaguda y en el segundo se convirtió en estruendosa. ABC ha convivido estos tres días con el Real Madrid para palpar desde dentro los secretos de este éxito. Y los protagonistas han relatado a este periódico la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

Muchos hablan del cambio táctico de Isco, al situarle escorado a la izquierda para romper por esa banda, como una de las causas de la reacción.para Zidane y sus hombres, fue otro partido de quince minutos para la historia.

El éxito se fraguó en la revolución francesa de un entrenador que fue criticado hace un año de ser novato y hoy no le discute nadie. «Zizou», siempre modesto, se quita méritos. «Solo les dije que por calidad ellos no nos ganaban y que debían demostrar que son mejores», señalaba el responsable del equipo. «Y después les dije: salid ahí y manteneos con seriedad en el campo». Es cierto, les expuso estas verdades, pero les tocó la fibra con otros mensajes directos.

Zidane entró el primero al vestuario cuando Brych decretó el «intervalle». Esperó tranquilamente. Nunca demuestra ansiedad. Ha sido un grande como futbolista y sabe lo que sienten estrellas como Cristiano cuando penetra en el vestuario.Que todos se sienten, se tumben, beban, se refresquen y ahora comienzo a dar la «zinedina».

Cuando todos estuvieron dentro, disparó a la escuadra, como si el Millenium de Cardiff fuera el Hampden Park de Glasgow: «El gol de ellos no fue por fútbol, fue solo un remate, no han jugado mejor que nosotros.. Sabemos lo que nos jugamos aquí. Hemos marcado primero y tenemos que volver a llevar la iniciativa y hacer pronto otro gol». Un capitán corroboró esas palabras: «!». El entrenador asintió y lanzó el golpe mortal de un ganador: «A fútbol no nos ganan. Nosotros somos mejores. Salir ahí y demostrarlo».

Lo bueno y breve, dos veces bueno.A los profesionales no les agrada que les calienten la cabeza con charlas repetitivas. El marsellés ha conseguido que sus pupilos le hagan caso con frases directas, al grano. «Son inteligentes y no hay que decirles las cosas dos veces. La calidad la traen de serie».

La transformación del Real Madrid fue evidente tras «tocar la fibra de unos hombres que son ganadores». Arrollaron a la Juventus con fútbol y cuatro dianas en un día. Destrozaron ese récord de tres tantos recibidos en toda la Champions. Hasta que se midieron al campeón. Era otra historia.

La proclama del presidente

La historia de las siete horas de celebraciones del Real Madrid, desde el vestuario del Millenium hasta el aterrizaje en «la capital de la docena» fue un compendio de respeto al rival, baños de champán en el estadio y flamenquito de «los hombres malos» en la parte trasera del vuelo, liderado, como no, por Sergio Ramos.

En medio de esa marea de felicidad destacó la declaración de intenciones que Florentino Pérez realizó en su charla con Zidane, con el cuerpo técnico, con los futbolistas y con sus familiares. El avión, denominado Pío Baroja, fue testigo de un mensaje de futuro., que solo se tomó dos refrescos en toda la noche, sin comer nada, quería comerse el mundo: «Hemos ganado tres Champions en cuatro años, hemos logrado este nuevo récord de dos Copas de Europa consecutivas y ahora no podemos conformarnos con esto. Tenemos que conseguir que la historia siga creciendo,». Ramos cogió el testigo para proclamar: «¡Presi, ahora vamos a por la trece! ¡Queremos más, mucho más!»». Carvajal, que tiene el gen competitivo del sevillano, fue elocuente: «Tenemos que conseguir que pasemos a la historia del Real Madrid como uno de los grandes equipos de todos los tiempos». El mejor, quería decir, pero quiso ser humilde.

En el vuelo, Lucas le comentaba a Morata su respeto al adversario: «Estamos reventados, así que imagina a los de la Juve y a sus aficionados, llegando a sus casas». Lorenzo Sanz, presidente de las Copas de Europa conquistadas en 1998 y 2002, era transparente: «Este es un equipo hecho para la Champions, esta competición le transforma». Amancio, vencedor en 1966, sigue siendo brujo: «Nunca dudé de la victoria, sabía que reaccionaríamos». Él vivió lo mismo en su época.