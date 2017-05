El secreto de los fichajes jóvenes

Le han criticado durante años por no contar con un director deportivo. Le han dicho durante lustros que el director deportivo era él y que no hacía una buena política de contrataciones. Florentino Pérez ha demostrado con hechos y títulos que sus adquisiciones han sido un acierto y que se ha formado una buena cantera. Unos fichajes y «productos de La Fábrica» que se han fundamentado en una filosofía que no era un capricho personal, sino una política concertada con el entrenador y con la dirección deportiva que ha planificado una manera de fichar con un objetivo: cuajar a los jóvenes talentos en el Real Madrid para que pronto se quiten la presión que supone el club y explotar todo su talento como futbolistas.

Florentino Pérez no decide solo. Tiene un equipo de ayudantes que definen una filosofía: contar con talentos menores de 24 años que se quiten pronto la presión del club y se conviertan en los líderes del madridismo

El presidente del Real Madrid analiza que los jóvenes son la clave de la plantilla, porqueen la energía de un conjunto, el blanco, que requiere fuerza cada tres días para ganar a un rival, el que sea, que periódicamente quiere jugar el partido del año y vencerle.

Marcelo vino en 2007 siendo un imberbe. Florentino Pérez trajo a Benzema siendo muy joven y cuajó como un gran futbolista. después llegó Varane. Y luego han venido Carvajal, Gareth Bale, Isco, Morata, Lucas, Asensio y Kovacic.

«Buscamos esencialmente jugadores de calidad con pocos años porque tienen mayor ambición de ganar títulos», señala el club

para tener partidos y regresar curtidos. Fue un éxito.

Theo Hernández, Vallejo y Marcos Llorente cumplen ese mismo ideario. El Madrid tiene una filosofía bien definida que pocos han visto y que ahora observan. Hay una política de trabajo a medio plazo y no es cuestión de una sola persona, como los enemigos del presidente hacen valer. Todo lo contrario, Florentino Pérez tiene un plantel de colaboradores que definen junto a él la planificación. Las Champions, los Mundiales de Clubes y las Supercopas de Europa conquistadas en 2014 y 2016, más las Ligas de 2012 y 2017, más las Copas de 2011 y 2014 no son producto de la suerte ni del capricho.