El reto de Zidane es un Madrid a punto el 8 de agosto

Temple. Tranquilidad. Serenidad. Confianza. El balance de resultados se presenta en junio del próximo año, no ahora. Bien lo sabe el Real Madrid. Y los rivales que han caído ante sus botas. La derrota frente al City de Guardiola no trastoca la programación física de Zidane y de su lugarteniente Pintus, capitán general de la preparación. Si el objetivo de ambos fuera ganar como sea la International Champions Cup, el entrenador presentaría alineaciones con los futbolistas veteranos para vencer como fuera. Eso está descartado. El campeón de Europa no mira el árbol, mira bosques, y los dos primeros son ganar la Supercopa de Europa el 8 de agosto y la Supercopa de España en dos clásicos que se dirimirán el 13 y el 16 del próximo mes. Sus bosques más importantes están lejanos. Son la Liga y la Champions. Ahora mismo, el reto de Zidane y de Pintus es trabajar duro durante diez días más para conseguir un equipo «top» físicamente el 8 de agosto frente al Manchester United de Mourinho.

Los jugadores recibieron como santo y seña estar a tope frente al equipo de Mourinho en Macedonia el martes 8 de agosto

Los jóvenes, a punto

Lucas Vázquez ha manifestado el reto que recibieron los futbolistas que comenzaron la pretemporada el 11 de julio:

Pintus, el culpable del rendimiento obtenido al final de la campaña pasada, opina que el plantel alcanzará un buen nivel de prestaciones en estos diez días de margen que le restan. Es su misión. El italiano planifica varias puntas de forma a lo largo del curso. Las Supercopas marcan la primera.

Los jugadores jóvenes son los que antes adquieren la puesta a punto. Serán fundamentales en la final europea de Macedonia. Isco, Asensio, Carvajal, Theo, Kovacic, Casemiro, Lucas y Nacho conseguirán un tono físico importante rápidamente. Recuerden el gran partido que Asensio y Carvajal realizaron hace un año en la final de Trondheim ganada al Sevilla, 3-2.

Los veteranos como Ramos, Marcelo, Benzema, Bale y Modric deben llegar también a un nivel adecuado al duelo continental con Mourinho, pero su gran cruz en la diana está marcada el 13 de agosto, en la primera confrontación oficial con el Barcelona, en el Camp Nou.

Cristiano, que iniciará la dura pretemporada en las próximas horas, tiene esos dos clásicos oficiales como santo y seña. No ha dejado de cuidarse durante su mes de asueto. El clásico de mañana, en Estados Unidos, solo alberga morbo. La primera hora de la verdad de los dos grandes de nuestros fútbol se vivirá en sus dos enfrentamientos oficials. El mobo extraordinario es si estará Mbappé.