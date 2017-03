El regalo de Florentino Pérez a Benzema por su partido 350 con el Real Madrid

El presidente del Real Madrid entregó al delantero francés Karim Benzema una camisera conmemorativa por los 350 partidos oficiales que cumplió este sábado en Ipurúa y que celebró con un doblete y el deseo de cumplir "muchos más partidos" con el conjunto madridista.

"Estoy muy orgulloso de alcanzar esta cifra porque son muchos partidos dentro del club de mis sueños", afirmó a los medios del club el delantero francés que en Ipurúa rescató la mejor de sus imágenes para liderar al Real Madrid.

Florentino Pérez entregó a Benzema antes del entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, una camiseta conmemorativa por sus 350 partidos oficiales y tuvo un encuentro con los jugadores madridistas antes de viajar mañana a Italia, para encarar ante el Nápoles el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Estoy contento y feliz", confesó Benzema. "Ojalá haya muchos más. El presidente me ha dado una camiseta con la cifra, algo que me hace muy feliz. Él siempre me ayuda, desde el primer día que firmé por el club, y estoy muy contento", añadió.

El delantero madridista mostró su felicidad por el encuentro que realizó ante el Eibar y su mentalidad ya está en nuevo reto ante el Nápoles.

"El partido en Eibar fue especial. Todo el mundo espera al Real Madrid e hicimos un gran encuentro, con muchas jugadas y goles. Encajamos sólo un tanto y fue un partidazo de todos, desde el portero hasta el delantero y el banquillo", manifestó.

"Fue bueno para preparar bien el duelo del martes y ojalá sigamos así para ganar la Liga. En Nápoles tenemos un partido importante ante un rival muy fuerte, pero tenemos que jugar nuestro fútbol para ganar y clasificarnos", sentenció.