Es noche de Champions en Madrid, noche de Champions en el Santiago Bernabéu, sede del rey continental. Y, cómo no podía ser de otro modo, el coliseo blanco se pone guapo para recibir al Sporting de Portugal, su primer rival de esta edición.

Paul Burguess, el afamado encargado del césped del Santiago Bernabéu, ha publicado un tuit en el que presume del estado del verde y en el que muestra un detalle que hará la delicia de los aficionados, tanto de los que vayan al Bernabéu como de los que vean el partido desde el sofá de casa o la barra del bar.

Los banderines colocados en las cuatros esquinas del campo llevarán dibujado la Copa de Europa con el número 11 en su interior. Ganar por undécima vez la Champions League no es tontería. El Real Madrid se ha ganado el derecho a presumir de ello y por eso lucirá en cada uno de los cautro banderines este sello que ya suele llevar en una de las mangas de la camiseta pero que ahora hará extensivo a los saques de esquina.

Today we host @SportingCP_en in the @ChampionsLeague at the Bernabeu, cool damp conditions, time to defend the title pic.twitter.com/ATolF0VZ4H