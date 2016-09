Álvaro Morata se mostró «muy contento» tras conseguir el gol que dio el triunfo ante el Sporting de Portugal en el estreno en Champion' (2-1) y recordó que «estas cosas» pasan en el club blanco y «en este estadio» después de remontar en los últimos cinco minutos del encuentro.

«Estas cosas pasan en este club y en este estadio. Aquí siempre confiamos en todo porque hasta que el árbitro no pita el final se puede ganar y así lo hemos hecho. Sabía que James la iba a poner ahí, he llegado y he rematado con todas mis fuerzas. Por suerte ha entrado», recordó Morata en declaraciones a beIN Sports.

«No sé si ha sido justo el resultado, pero era fundamental ganar para nosotros porque no podíamos condicionar la segunda fase», añadió el ariete madrileño, que dijo que «el fútbol a veces no es justo» en relación al esfuerzo baldío del cuadro portugués.

Por último, Morata afirmó que su «sueño» es «jugar en el Real Madrid». «Está claro, quiero seguir haciendo el trabajo que estoy haciendo y quiero ayudar al equipo con mis goles», sentenció el delantero merengue, decisivo en el triunfo de los suyos este miércoles.