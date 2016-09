La sanción de la FIFA pone al rojo la Liga. Zinedine Zidane estaba contento al confirmar que sus catorce internacionales regresaban sanos, pero ya se sabe que la felicidad es un Guadiana que aparece y desaparece sin una razón cartesiana. La FIFA ha sancionado al Real Madrid con un año sin fichar y la alegría del entrenador blanco por recuperar hoy a Cristiano y Benzema compite en desigualdad de condiciones con el problema humano que el castigo impuesto al club ha creado en la familia del técnico. La suspensión de la Federación Internacional de Fútbol Asociado implica que Theo y Elyaz Zidane no pueden jugar en las categorías inferiores del Real Madrid. Y sus dos hermanos mayores, Lucas y Enzo, se han salvado de la prohibición porque ya son mayores de edad. Su padre espera igualar hoy el récord de Miguel Muñoz de quince victorias consecutivas en Liga y al llegar a casa tuvo que explicar a Elyaz y Theo una cosa inexplicable para ellos: «No podéis jugar en el Real Madrid».

Ronaldo vuelve a jugar sesenta días después de lesionarse y ganar la Eurocopa, el 10 de julio

El responsable deportivo del club expuso ante ABC su enfado por esta situación a la vez que demostraba su ambición en este campeonato: «¿Cómo les explicas a tus hijos que no pueden jugar, cuando no han hecho nada malo? Yo no lo entiendo y ellos todavía menos. La FIFA está equivocada. Los dos han nacido aquí y viven aquí. Es absurdo. Todo esto me molesta. Les diré que tengan paciencia. Dicho esto, afrontamos un partido ante Osasuna que no será fácil, contrariamente a lo que escucho, y lo mejor es que recuperamos a Cristiano y Benzema. Luchamos por todas las competiciones, pero queremos la Liga, que es el torneo del día a día».

La BBC no juega unida desde la Undécima

Zidane tiene que dejar el dilema familiar en segundo plano para concentrarse en su objetivo de no ceder ni un punto por despiste en el campeonato, especialmente ahora que comienza la Champions. Su planteamiento es alinear de salida a Ronaldo, que jugará sesenta días después de lesionarse en la final de la Eurocopa, y hoy resolverá si Benzema empieza como titular o disfruta de minutos, pues ya piensa en equilibrar los esfuerzos ante la visita del Sporting de Lisboa el día 14.

El castigo de FIFA ha abierto el debate de si el técnico posee plantilla suficiente para aguantar un año sin adquisiciones. Sus decisiones dicen que sí. Opina que cuenta con muchos futbolistas de calidad y rota para evitar desgastes. Ha dado descanso a Casemiro, Marcelo y James, que disputaron los dos partidos con sus selecciones. El francés demuestra con esta filosofía que para él no hay estrellas, ni nombres. Sus triunfos avalan su política. El morbo de esta tarde estriba en si la BBC volverá a conectar junta. No lo hace desde la final de la Champions.