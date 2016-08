El Real Madrid rechaza ofertas estelares

Los futbolistas del Real Madrid son protagonistas de muchas tentaciones. Militan en el equipo más famoso del mundo y conquistar dos Champions suscita una pléyade de ofertas que hay que saber asumir y decidir. Un veterano como Modric ha explicado con sinceridad lo que él hace para no estudiarlas: «Que mi representante no me diga las ofertas que hay». ¿Por qué?, se preguntarán ustedes. Porque su objetivo es jugar en el Real Madrid hasta el momento de su retirada. Y el club le hará una propuesta de renovación hasta 2019 para que así sea. James Rodríguez, Isco, Morata, Varane, Casemiro, Lucas Vázquez, Nacho y el dominicano Mariano han conocido muchas ofertas este verano. Y han decidido quedarse en la casa blanca. Zidane cuenta con ellos.

Por James han ofrecido 60 millones. Por Casemiro, 55. Por Isco, 50. Y Mariano costaría 25 en un traspaso con derecho de recompra o podía ser cedido. Se ha quedado

El interés por Isco, James, Casemiro y Mariano se ha mantenido hasta este inminente cierre del mercado, a las doce de la noche de mañana. Entre los cuatro suman una cotización de 190 millones. Y los cuatro han declarado su deseo de quedarse en «el mejor equipo del mundo». La frase la han expresado Casemiro e Isco.

Isco ha desestimado suculentas propuestas del Arsenal y del Tottenham. Los dos equipos están dispuestos a pagar 50 millones. El malacitano, no obstante, ha agradecido ese interés y ha explicado el objetivo de su carrera: «En el Real Madrid he ganado dos Champions y quiero conseguir más títulos y triunfar en este club».

James ha conocido proposiciones del Manchester United de Mourinho y del Arsenal de Wenger por valor de 60 millones. Jorge Mendes le ha informado periódicamente de esos movimientos. El jugador ha viajado anoche a Colombia para jugar con su selección. La decisión sobre su futuro la tenía él. Y desea continuar. Zidane le dio minutos frente al Celta y lo hizo bien. Demostró compromiso. «James se queda», declaró el entrenador.

El francés también ha querido contar con Mariano como tercer delantero centro. El joven dominicano es el único nueve puro de la plantilla y permanecerá en la primera plantilla «hasta diciembre», como ha confirmado el futbolista. Zinedine ya le hizo debutar frente al Celta. Después analizará si continúa hasta junio, porque le concederá más oportunidades, o si es cedido a finales de enero para que disfrute de continuidad en otro club. Su precio de traspaso con derecho de recompra habría sido de 25 millones. Pero asciende al primer equipo.

Casemiro, la revelación

La revelación más cotizada del Real Madrid en los últimos tiempos es Casemiro. Es el nuevo Makelele para Zidane. El hombre imprescindible en el trabajo defensivo del centro del campo. Para el entrenador es el jugador más importante. Y así está valorado en el extranjero. Mourinho (Manchester United), Conte (Chelsea) y Wenger (Arsenal) han solicitado su adquisición a sabiendas de la negativa del Real Madrid a transferirle. Han tentado al jugador con propuestas dinerarias mareantes. Carlos Henrique Casemiro ha sido rotundo: «Quiero ser un jugador importante en el Real Madrid para muchos años». El brasileño está centrado y sabe que puede ser un baluarte del equipo durante una década. Quiere hacerse un nombre en la historia blanca.

Casemiro ha sido tentado como Varane, a quien Mourinho ofreció una ficha de diez millones anuales en el United. El central francés también ha preferido quedarse y compartir esa década con Casemiro como un puntal de la defensa. Morata rechazó la propuesta de Conte, su valedor en la Juventus, para irse al Chelsea este verano. Nacho denegó ofertas del Valencia y de la Roma. Lucas Vázquez era pretendido por varios clubes españoles y media Europa. Han elegido la relevancia futbolística del Real Madrid en vez de poder ganar más dinero en otro club. Son la excepción que confirma la regla del fútbol mundial.