James tiene la palabra

Ya queda menos. Cuatro días. Y la tensión del 31 de agosto es un infarto nocturno que ficha futbolistas a la vez que destroza traspasos y baja a jugadores de los aviones con contratos casi firmados. La telenovela de James Rodríguez, reprogramada desde Colombia con presiones constantes para que su estrella nacional se vaya a un equipo donde sea titular, tiene cuatro capítulos finales con un título adelantado por el Real Madrid: James solo se marchará si él lo decide. El Chelsea y el Arsenal son los conejos del Brexit que Jorge Mendes tiene guardados en su chistera.

Este es el orden de preferencia del técnico: Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Isco, Kovacic y James

El centrocampista ha manifestado a su club que desea quedarse y triunfar. Zidane ha sido sincero con él. Le ha dicho que cuenta con él, pero que tendrá que luchar mucho para jugar habitualmente, porque hay varios futbolistas que hoy rinden mejor que él, empezando por Asensio, el último invitado a una fiesta compartida con Casemiro, Modric, Kroos, Isco y Mateo Kovacic. Son siete hombres para tres posiciones en la línea media. Y ahora mismo, el suramericano es el séptimo de la fila, como se ha comprobado en la Supercopa de Europa y en el estreno liguero en San Sebastián. Kovacic, protagonista en ambos encuentros, también está por delante del «diez». Es duro, pero cierto.

El último de la fila

El colombiano será suplente esta noche frente al Celta, en el estreno liguero del Real Madrid en el Bernabéu. Cristiano ofrecerá a la afición blanca su galardón como Mejor Jugador de Europa y presenciará el partido desde el palco de la plantilla, junto a Benzema. James se sentará cuarenta metros más abajo, en el banquillo, a la espera de recibir minutos en la segunda parte. Modric vuelve al once y lo lógico es que su compatriota Kovacic pase a la reserva. Casemiro y Kroos son fijos. Zidane reconoce que le duele la cabeza, porque hoy pueden reunirse en el banquillo James, Lucas, Kovacic y Pepe, que reaparece tras ganar la Eurocopa. El entrenador desea dar minutos a todos y uno se quedará sin nada.

El francés ha expuesto al plantel que tenga tranquilidad y que no se deje calentar con la presión externa, porque habrá fútbol para todos. Pero James es quien ha dicho que «espero tener más minutos que la temporada pasada». Y Asensio complica ese anhelo. El líder de la selección colombiana suma 61 minutos entre la final de la Supercopa y la primera jornada de Liga. La campaña pasada disputó 32 encuentros, marcó ocho goles y dio diez. En el primer curso, el mejor desde que fichó en 2014, brilló con 46 partidos, 17 tantos y 17 asistencias. Ese es el James que el club desea.

Presionado, criticado, apabullado con las tertulias de su país, que le sitúan como una víctima de Zidane, el centrocampista quiere seguir en el Real Madrid y el orden de los factores en el partido de esta noche puede alterar el producto. Fue el último cambio de su entrenador en Anoeta. Jugó trece minutos. Hoy no está Isco, lesionado, que le precedió en la cronología de sustituciones. Si hoy vuelve a ser el último mohicano, Colombia volverá a calentar la cabeza de su paisano para que elija un traspaso ante la presión del cierre de mercado en ese 31 de agosto que este monstruo que es el fútbol ha convertido en el día de la pasión.

Zidane lo ha intentado todo

Zidane le ha relegado al último puesto de los mediocampistas porque el suramericano lucha, lo da todo, pero su actitud no es la mejor para triunfar en el Real Madrid. Se considera una estrella y no encaja bien la suplencia. El francés le mimó desde el 4 de enero, cuando fue nombrado responsable del equipo, y el colombiano no entendió el gesto. Solo vio que Isco jugaba antes que él tras el cambio de entrenador, sin reflexionar que él ya era suplente con Benítez. Y James fue cavando su agujero en la reserva, con su gesto serio y su falta de «feeling» con el entrenador que no le sitúa como titular. Le sucedió con Benítez y le sucede con Zidane, sin comprender que entonces el problema es suyo.

En julio comenzó su tercera campaña en el Real Madrid y la historia se ha repetido. El colombiano se incorporó el día 27 del mes pasado y pronto se palpó que su actitud tampoco era la ideal, al observar que Asensio, Kovacic e Isco tenían mayor protagonismo, como aconsejaba Antonio Pintus, dado su rendimiento físico y técnico. Zidane y el preparador italiano acertaron. Con ellos ganó la Supercopa de Europa. Y hace seis días en San Sebastián.

James continúa sin admitir que en el Real Madrid no juegan los nombres, sino los mejores. Y le han dicho que o cambia de actitud o jugar poco. Lo constata con hechos. Sin él en la alineación, el Real Madrid vence y convence. Debería pensarlo.