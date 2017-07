El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que su plantilla es «muy buena» y no tiene necesidad de hacer «cambios», preguntado por la posible llegada de Kylian Mbappé, jugador del AS Mónaco, además de recordar que este año «todos» querrán ganar al conjunto blanco por su doble condición de campeón de Europa. «Estoy encantado (con la plantilla). Tenemos a los mejores. Hemos ganado y este año queremos hacer lo mismo. La plantilla es muy buena y no quiero cambios. Estamos todos y falta el 7, Cristiano Ronaldo. Va a ser un año difícil porque todo el mundo va a querer ganarnos pero es más bonito para nosotros», reconoció el técnico francés.

Respecto al de Madeira, su entrenador dijo que todavía «está de vacaciones y tiene que aprovechar» tras haber jugado en la Copa Confederaciones y haber terminado el curso más tarde que sus compañeros. «Estamos listos para jugar contra el Barça y el día 5 Cristiano estará con nosotros para empezar la temporada», avanzó. En este sentido, preguntado por su rival de este domingo, Zidane recordó que los culés son «el rival más importante del Madrid». «Será un partido bonito para los aficionados. Nos interesa hacer un buen partido. El otro día estábamos un poco molestos con el resultado que tuvimos y mañana esperamos hacerlo mejor», añadió Zidane, que desconoce lo que pasará con Neymar. «Es un jugador muy bueno, pero no sé lo que va a pasar».

De vuelta a su equipo, el preparador galo afirmó que desean preparar «la temporada y estar listos para el día 8» con partidos como el de esta madrugada. «Estamos encantados de estar aquí unos días, hay muchos aficionados del Real Madrid y están contentos de ver a los jugadores». «La organización ha sido fenomenal y el recibimiento también. Tenemos tiempo para hacer lo que queremos a nivel de campo. El clima es diferente aquí pero, aparte de eso, estamos contentos con lo que ha sucedido hasta ahora. Intentaremos tener la concentración máxima del minuto 1 al 90», agregó.

«En el fútbol, todo se decide por detalles. El otro día estamos contentos con el partido, pero no con el resultado. Encajamos a balón parado y es algo que debemos mejorar poco a poco», finalizó Zidane en rueda de prensa.