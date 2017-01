El Bernabéu coreó su nombre en respuesta a la pañolada que sufrió en el Sánchez Pizjuán. Y el vestuario madridista se arrodilló ante un capitán que eliminó al Bayern con dos goles de cabeza en aquel 0-4 histórico vivido el 29 de abril de 2014. Un central que decidió la Champions en la final de ese mismo año. Un defensa que sentenció el Mundial de Clubes de Marruecos en diciembre d aquel año. Un andaluz que marcó en la final de la Copa de Europa 2016. Un hispalense que fue determinante en la última Supercopa de Europa. Un zaguero que soñó con ser un goleador. Hoy vive el sueño hecho realidad. Ayer venció al Málaga con dos remates. Cumple 31 años el 30 de marzo y vive el mejor estado de su carrera. De joven, con el pelo largo, era un toro. Ahora, en la madurez, gradúa su potencia y utiliza la calidad, la experiencia y la colocación para marcar por alto como siempre ha hecho, aunque todos los rivales se obsesionen en anularle. Ramos anotó dos dianas, dos más en su balance, que decantaron un partido muy difícil para el campeón de invierno. Acumula siete goles en el total de la campaña. Es plusmarca personal. Logró la misma cifra en los cursos 2013-14 y 2014-15. Le quedan cinco meses para establecer otro récord individual. En Liga ya ha registrado un hito individual. Seis tantos y medio año por delante para mejorarlo. Su anterior marca eran cinco. El capitán es el segundo artillero del Real Madrid en este curso, solo superado por Cristiano, que ha firmado dieciocho dianas en total y doce en el campeonato español.

El equipo ensalza la calidad del defensa para solucionar partidos al límite

«No sé si yo acabaré la temporada como segundo artillero del equipo», reflexionaba Ramos. «Aquí hay grandes delanteros como Bale (lesionado), Benzema y Morata. Sí es verdad que nunca había conseguido tantos goles».

Crítica a Juan Castro, presidente del Sevilla

Lo primero que hizo Ramos fue pedir disculpas a la afición sevillista al explicarse mal en el Sánchez Pizjuán: «Dije que nunca iría en contra de los violentos en vez de decir que nunca iría a favor de los violentos». Lo que indignó al futbolista es que el Sevilla se acogiera a ese error dialéctico para denunciar al capitán blanco ante la Liga. Criticó al presidente de su antiguo club, José Castro: «Me parece muy fuerte que el presidente del Sevilla no condene a los violentos. No merecen respeto».

Dichas las cosas claras, el andaluz cortó por lo sano y habló de la victoria. Dedicó sus goles a un palco del fondo sur: «Se los dediqué a la madre que me parió y a un amigo rapero». Y abordó el litigio de los pitos del madridismo: «Al Bernabéu no lo voy a cambiar ahora. Ya lo dijo Marcelo, aquí han pitado a todos (menos a Rául). Respetamos a esta afición. Pero el equipo también necesita cariño».

Marcelo, tres semanas

Todos los compañeros le abrazaron por su poderío. Zidane alabó al capitán: «Sergio es decisivo». El técnico francés explicó la suplencia de Danilo: «Estaba tocado desde el viernes. Por la mañana no se sentía a gusto. No arriesgué. Le mantuve en el banquillo porque el Castilla jugaba fuera y no pude convocar a un jugador del filial, pero no iba a sacarle». Danilo espea reaparecer el miércoles en Vigo. «Espero que sí», dijo su entrenador.