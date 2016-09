Nunca el Real Madrid ha retrasado tanto el protagonismo de varios futbolistas titulares. Ronaldo faltó durante dos meses y medio en la temporada 2009-10 por culpa de una lesión, pero ahora podía haber reaparecido antes y ha esperado dos semanas más. Hoy jugará por fin, frente a Osasuna, después de sesenta días sin competir, justo desde la noche de su lesión en la victoria triunfal en la Eurocopa, el 10 de julio. Benzema disputó la final de la Supercopa de Europa, el 9 de agosto, y recayó en su dolencia de cadera. Hoy se encuentra convocado, 31 días después de su último partido, a la espera de tener minutos. Keylor, recuperado ya de su rotura en un talón de Aquiles, de la que fue operado a principios de junio, no ha sido concentrado hoy. Todavía no jugará. Lo hará probablemente el miércoles 21 de septiembre ante el Villarreal. Los tres han visto atrasado su retorno a la competición porque el equipo de Zidane ha rendido sin ellos, con el protagonismo concedido a Morata, Asensio, Kovacic y Kiko Casilla. Se han merecido una continuidad.

Morata, Asensio, Kiko Casilla y Kovacic han ganado la Supercopa de Europa y los dos primeros partidos de Liga y merecen una continuidad

El entrenador francés ha sido justo con estos hombres que no son teóricos titulares para el gran público. Sí lo son para Zinedine. Si toda la plantilla está bien, ninguno de los cuatro se medirá al Barcelona en el primer clásico, pero para el responsable del conjunto son tan importantes como esos teóricos titulares. El francés ha ganado la Supercopa de Europa y las dos primeras jornadas ligueras con Morata, Asensio, Kovacic y Casilla. Esa verdad ha sido premiada con su permanencia en el once. Si las cosas hubieran ido mal, el regreso de Cristiano, Benzema y Navas se habrá adelantado.

Respeto profesional

Hoy, Ronaldo y Benzema vuelven a la competición. Los dos se integrarán gradualmente. Morata, Asensio y Kovacic, no obstante, no dejarán de tener muchos minutos. Y el buen rendimiento de Casilla ha significado que Navas no haya precipitado el paso del guardameta catalán a la reserva. Kiko se ha ganado un respeto profesional. Zidane se lo da a todos. No ha impuesto la ley no escrita de las estrellas.

El descanso otorgado a Marcelo, Casemiro y James delata que el entrenador desea ser absolutamente equitativo con sus pupilos y no piensa dejar fuera de una convocatoria a futbolistas que se encuentran bien si hay compañeros que retornan con urgencia tras disputar dos partidos con sus selecciones. Habrá fútbol para todos.