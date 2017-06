El viaje de vuelta de Cardiff, en pleno éxito de la Champions, dejaba en la recámara el futuro de Morata, que disputó los últimos minutos de la final e intentó marcar un gol en un trallazo que se estrelló en la defensa. «Lo que Álvaro quiere jugar, veremos lo que decide», manifestaban sus familiares con la alegría de la Copa de Europa conquistada. Zidane ha intentado convencerle para que se quede. Le ha pedido paciencia, tiene 24 años. Y le ha prometido más minutos. Pero el futbolista no quiere esperar. Piensa que se encuentra «en el mejor momento» de su carrera, maduro en su juventud, y quiere demostrarlo con la continuidad de partidos. Su apoderado, Juan Manuel López, ha expuesto a José Ángel Sánchez que su deseo es marcharse a un sitio donde sea titular. Mourinho le ha propuesto ser el ariete del Manchester United, tras decidir que no contaba con Ibrahimovic, cuya grave lesión de rodilla a sus 35 años, ha sido determinante para no ser renovado. Le espera Los Ángeles Galaxy.

Mourinho controló a Morata en su trienio madridista y le concedió 13 partidos en la temporada 2012-13

Mourinho: subir ya la oferta a 70 millones

El United ha ofrecido a Morata un contrato de cinco años a razón de seis millones de euros por temporada. El agente del jugador negocia un acuerdo privado con el equipo británico que ya es una realidad, a expensas de la burocracia y de la firma. Porque falta el dato principal: la entente con el Real Madrid, propietario de los derechos del delantero hasta 2020. Y de momento ese pacto de traspaso se encuentra distante en las posturas . Cuando acabe el proceso electoral del campeón de Europa se apuntalarán todas las situaciones de altas y bajas.

Los hombres de la famila Glazer, propietaria del club inglés con Malcom como cabeza, más Avram y Joel como cargos dirigentes, han ofrecido 60 millones de euros por el delantero español. El Real Madrid ha pedido 90 millones y no venderá por menos de 85 millones. Es solo el comienzo de una posible negociación.

Mourinho ha solicitado a los Glazer que asciendan la oferta a 70 millones. El técnico portugués conoce muy bien al madrileño. Entonces jugador del Castilla, le controló durante su trienio en el Real Madrid y le dio trece partidos en el primer equipo blanco en la campaña 2012-13. Al luso le encanta la evolución que ha vivido el atacante madridista, que ha adquirido más músculo y mayor potencia, sin perder velocidad, con el fin de ser un tanque del área.

Mourinho tendrá que pagar un precio justo por su anhelo, en un mercado muy caro donde cualquier joven que brilla parte de un coste de 40 millones. El Real Madrid ha demostrado con hechos desde hace tiempo que no regala sus futbolistas y no cede en las negociaciones. Con Florentino Pérez se acabó hace muchos años esa política de fichar caro y vender barato. Se dijo «no» a Pogba (gran acierto) y se dirá «no» a cualquier otro jugador que cueste más de 100 millones. En el mismo sentido, se pedirán precios a nivel internacional por hombres como Morata, uno de los rematadores más cotizados de Europa. Los Glazer, que tienen el dinero para gastarlo, están advertidos. Ya ficharon a Di María el último día del cierre de mercado de agosto de 2014 por 75 millones.

El Manchester también estudia la opción de añadir a James en las operaciones con el Real Madrid. El precio no descenderá de 70 millones de euros.