Solo tres días de entrenamiento pero serías opciones de jugar mañana en Skopje. Ese es el panorama de Cristiano Ronaldo, que sorprendentemente entró esta mañana en la lista para la Supercopa y si lo hizo, no es para ver el partido desde la grada: «Cristiano está para jugar. Físicamente, está como el día de la final de la Champions de hace dos meses. Eso es lo único que me interesa. El resto es ruido», aseguró Zidane en la sala de Prensa del Phillip II Arena de Skopje.

A 24 horas de la final, el técnico francés se mostró muy optimista con el estado de su equipo y dejó claro que no piensa cambiar su idea por el hecho de que mañana el United le planté un partido muy físico en el centro del campo: «No voy a cambiar el sistema. Jugaremos como siempre, con varios dibujos según la necesidad del partido».

Tampoco le mediatiza el sofocante calor de Skopje (a la hora del partido se prevén 35 grados) ni las artimañas verbales de Mourinho de Bale: «Bale está bien y eso es lo más importante. No me interesa si Mourinho ha dicho que le quiere en el United. Eso es echar gasolina, pero a mí lo que me interesa es que el jugador está bien físicamente. Nada más».

Por último, tuvo un bonito detalle al reconocer como bueno el trabajo de Mourinho durante sus tres años en el Madrid: «No veo diferencias entre su Madrid y el mío. Simplemente, cada uno tiene su manera de entrenar. Él hizo un gran trabajo aquí y yo creo que también lo estoy haciendo. Sí, yo he ganado dos Champions en año y medio, pero eso no significa que sea un genio como entrenador».