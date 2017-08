Sergio Ramos viste, para suerte del madridismo, la camiseta blanca del club de Concha Espina, pero hace dos años estuvo muy cerca de cambiarla por el rojo del United. Aquello acabó con el de Camas renovando, pero por el camino hubo un coqueteo muy serio que el propio capitán reconoció hoy en Skopje: «Es verdad que hubo esa posibilidad y estoy agradecido por el interés del United, un club señor. Por suerte, el asunto de mi renovación se solucionó y soy muy feliz en el Madrid».

En la misma situación que Ramos estuvo en 2015, está ahora Bale, cuyo futuro de blanco está en entredicho. El Manchester podría ser su nuevo destino: «Estamos encantados con él, pero el mes de agosto es largo y cada uno decide su futuro».

Ramos ensalzó la experiencia de Mourinho como su mejor virtud como entrenador, pero dejó claro que sus tres años con el no fueron distintos ni especiales: «No creo que Mourinho cambiase mi carrera. Desde mi época de alevines, de todos los entrenador que he tenido he aprendido algo y por les estoy agradecido, pero no creo que Mourinho haya cambiado mi vida en el fútbol por el hecho de pasarme de lateral a central».