El 5 de diciembre de 2014, el día de San Nicolás en Holanda, fecha en la que se hacen regalos en los Países Bajos como si fuera Navidad, Marco Asensio Willemsen, hijo de padre español y de madre holandesa, vivió veinticuatro horas inolvidables. Eran las once de la mañana y el chaval, entonces con 18 años (nació el 21 de enero de 1996 en Palma de Mallorca) telefoneó a su padre, que se encontraba trabajando, y le dijo: «Papá, déjalo todo, te vienes conmigo a Madrid para fichar por el Real Madrid». Su padre, sorprendido, le espetó. «¿Pero cómo? Si estoy trabajando. No tengo ropa aquí para cambiarme. ¿Y cómo vamos?». El joven jugador le respondió: «Da igual cómo vayas. Tenemos que coger el avión privado de Florentino Pérez que nos lleva a Madrid ya».

El fichaje de Asensio por el Real Madrid alberga esos parámetros que adornan de magia a los grandes futbolistas. Pero su adquisición no fue gracias a un consejo que Rafa Nadal dio a Florentino Pérez, como se argumenta. Fue el presidente del Real Madrid, bien informado por sus ojeadores, que seguían la evolución de Asensio desde unos años antes, quien telefoneó a Rafa Nadal para pedirle este set en blanco: «Rafa, díle a tu tío Miguel Ángel (director deportivo del Mallorca y exjugador del Barcelona) que queremos fichar a Marco Asensio. Rafa, no se nos puede escapar».

«No se me puede escapar»

El tenista contactó inmediatamente con su tío y le espetó: «Lo quiere fichar el Real Madrid, no se me puede escapar». Y no se escapó. Así comenzó una carrera que ha sido fulgurante desde que debutó con el Real Madrid en agosto de 2016 con un golazo en la final de la Supercopa de Europa frente al Sevilla. «Todo se realizó de forma rápida y muy bien», subraya Florentino Pérez.

«Los contactos que he tenido con el Real Madrid han sido a través de mi sobrino Rafa», reconocía Miguel Ángel Nadal cuando se iniciaron las negociaciones en el otoño de 2014. Tres meses más tarde, el 5 de diciembre de aquel año, el avión privado del president de ACS y del Real Madrid, el que utiliza periódicamente para volar por toda Europa y mantener reuniones día y tarde, aterrizaba en Palma de Mallorca y esperaba que Asensio y su padre se subieran a la aeronave para disfrutar de una de las jornadas que marcan una vida.

El Barcelona había intentado también contratar al chico. Florentino Pérez comenta que nunca sintió dudas: «Teníamos claro que ficharía por el Real Madrid. Es madridista desde pequeño. Tenía su habitación repleta con pósters de Zidane. Y por si hacía falta algo, Rafa es madridista». El futbolista se sincera: «Dormía con un peluche del Real Madrid». El club blanco abonó 3,9 millones por el traspaso.

Nadal, exjugador del Barcelona, consiguió que Alonso se quedara los seis meses restantes de aquella temporada en el Mallorca. En julio de 2015 fue cedido por el Real Madrid al Español durante una campaña. Y en la pretemporada norteamericana de 2016 se ganó la fe de su antiguo ídolo, Zidane («también es mi ídolo hoy como entrenador»), y debutó oficialmente en el Real Madrid con el título de la Supercopa de Europa en Trondheim.

«Es un jugador distinto»

Cuando Zidane decidió que se quedaba en el primer equipo, hace un año, el Real Madrid ya había ampliado el contrato del muchacho dos años más, hasta 2022, con una mejora de la ficha. Florentino Pérez prepara ahora una nueva extensión del acuerdo: «Firmaremos un contrato hasta 2023, con otra mejora económica». El dirigente está ilusionado con la proyección de un futbolista que cumple todos los pasos previstos por los ojeadores de su fútbol. Sabían que era una estrella. El presidente le define: «Asensio es sencillamente distinto y a mí me gustan los jugadores que son distintos». Piensa que es aspirante al Balón de Oro en el transcurso de muy poco tiempo.

Los análisis de mercado y diversos representantes de jugadores le han valorado en 120 millones de euros, pero la previsión de futuro es de un precio de 140 millones. «Ya ha triunfado en el Real Madrid y ha demostrado que para él la presión es una cosa que no existe, el balón para él es como el desayuno», señalan varios agentes FIFA.

La fantástica temporada con el Real Madrid, en la cual ha participado en 38 partidos, ha marcado diez goles y ha dado diez asistencias, está siendo corroborada en el Europeo sub 21, donde es la auténtica sensación. La próxima temporada, con galones bien ganados en el campo, debe ser la de su explosión definitiva.