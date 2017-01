Poco antes de las 01.00 de la madrugada, despegó el chárter que condujo al Real Madrid a la capital de España tras su primera derrota en nueve meses y medio. 35 minutos de vuelo en los que Keylor y Luis Llopis, el preparador de porteros blanco, repasaron detalladamente el partido del costarricense. Tablet en mano, ambos detectaron que le faltaron dos centímetros en el gol de Jovetic: «Fue un error de colocación, no de mano blanda», concluyeron ambos. Apenas pegó ojo el costarricense, «jodido» por ese gol final del Sevilla.

A Navas, el robo de balón de Vitolo sobre Benzema le pilla cerca de la raya del área grande. Keylor recula hacia su portería sin perder de vista la conducción de Jovetic, que avanza como una flecha hacia su marco. El fallo viene a la hora de bascular hacia a la izquierda. Ahí es dónde no mide correctamente su situación respecto a la portería y, a pesar de que llega a tocar el balón, no es suficiente para evitar el tanto del montenegrino. Una jugada que dejó en el olvido el mano a mano que le sacó a Ben Yedder al inicio de la segunda mitad, con 0-0. Ahí mostró Keylor sus dos mejores dotes, reflejos y agilidad. «Si estuviera en tan mala forma como dicen algunos no hubiera hecho esa intervención. Es muy fácil criticarle. E injusto», señala el entorno de Navas.

Keylor llevaba dos años jugando con molestias y tuvo que ser infiltrado durante varios partidos del tramo final de la pasada temporada. Una tendinotapía aquílea en su pie izquierdo le traía por la calle de la amargura y, tras la final de Milán, se vio obligado a parar y operarse. Si no lo hacía corría un elevado riesgo de sufrir una lesión muy grave. Por eso dijo que no a la Copa América y pasó por el quirófano a primeros de junio. Cuatro meses de baja en los que se machacó para regresar lo antes posible. No solo trabajó a destajo en Valdebebas. Por las tardes, se llevaba a un fisioterapeuta del cuadro blanco a su casa, y hasta se compró una cámara hiperbárica. Todo, para darle un impulso más a su proceso de recuperación y volver lo antes posible a un campo de fútbol.

Paradas que valen puntos

Regresó el 27 de septiembre, en el partido de Champions ante el Borussia, jugado en Dortmund. Desde entonces, volvió a ser el número uno para Zidane. Casilla quedó relegado a la Copa y Navas, a pesar de unos primeros partidos dubitativos, no tardó en mostrar su mejor versión. Paradas decisivas en partidos y momentos delicados, como ante Camarasa (Alavés) Williams (Athletic) y Celso Borges (Deportivo). También en la final del Mundial de clubes, frente a Fabricio, cuando con 2-2 el Kashima estuvo cerca de dar la sorpresa. Por eso, a Navas le extraña tanta crítica tras el partido contra el Sevilla, aunque en el vestuario no se duda: «La mini pretemporada que hicimos en Navidad demostró que está como una moto. Muy cerca de alcanzar su gran nivel de la pasada temporada», confiesa un peso pesado del Madrid.

Keylor recibió ayer el ánimo y el apoyo de Zidane, Llopis y todos sus compañeros, en especial de Marcelo y Ramos, dos de sus íntimos con los que comparte a menudo cenas hogareñas. Nadie en la plantilla ni en el cuerpo técnico le considera culpable de la derrota en el Pizjuán : «Es un portero muy regular. Jamás verás una cantada suya digna de YouTube. Y eso, hay porterazos mundiales como Neuer, Courtois o De Gea que no lo pueden decir», cuentan en las entrañas de Valdebebas, donde Navas sigue siendo el portero de Zidane para Liga y Champions.