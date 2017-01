Actualizar

21 Goool de Benzema ¡¡¡¡

20 Andreas Pereira conduce el balón e intenta sorprender con un disparo desde fuera del área. La pelota se marcha muy desviada. Parece que el Granada intenta despertar.

19 Primera llegada con intención del Granada. Varane despejó el centro raso de Tabanou.

17 El Granada sigue sin acercarse a la portería de Keylor Navas, inédito hasta el momento.

Imagen del homenaje a Cristiano antes del partido - AFP

16 Primer córner del partido favorable al Real Madrid. El disparo de Cristiano fue desviado por Lombán.

14 El Madrid es el absoluto dueño de este partido. Lo intenta ahora Benzema con un disparo desde la izquierda. El balón se marcha desviado.

12 Grave pérdida de Samper en la salida de la pelota. Robó Kroos, la pelota llegó a Benzema, que cedió a Isco. El malagueño superó a Ocho en su salida. El balón pasó entre las piernas del meta mexicano. Se adelanta el Madrid. Tercer gol de Isco en esta Liga.

12 Goool de Isco ¡¡¡¡

12 Muy atento Lombán pra despejar un centro de Isco al área pequeña que buscaba a Benzema. El francés estaba en una posición clara de remate.

10 Lo intenta Marcelo desde la frontal. Su lanzamiento se marcha alto.

9 Por primera vez, el Granada tiene una posesión larga. Los andaluces se toman un respiro, pero terminan perdiendo la pelota.

8 A pesar de su claro dominio, el conjunto blanco sigue sin tirar a portería.

6 El centro de Carvajal desde la derecha no encuentra rematador. El Madrid comienza a pisar el área del Granada.

5 Dominio absoluto de la pelota por parte del equipo de Zidane.

4 El público reclama una falta a Benzema que Vicandi Garrido no señala. Protesta el delantero francés.

3 Marcelo no llega al balón en largo de Nacho. La pelota se marcha por la línea de banda. Aplaude el Bernabéu. Recordamos que el brasileño cumple hoy diez años de su debut en el equipo blanco.

2 El Real Madrid sale controlando el balón. Los andaluces esperan en su campo. Estamos viendo el guión esperado.

2 Comienza presionando el Real Madrid a la defensa del Granada.

Comienza el partido ¡¡¡¡ La Liga regresa al Bernabéu tars el parón navideño. El Granada pone el balón en movimiento.

Cristiano Ronaldo ofrece el Balón de Oro a todo el madridismo. Se cae el Bernabéu.

Paco Gento, ganador de seis Copas de Europa, entrega el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo.

Kaká y Cannavaro, otros dos ganadores del Balón de Oro que no están en el estaduio, manda un mensaje a todo el madridismo desde los videomarcadores

Emocionante momento. Cristiano Ronaldo recibe el trofeo que le acredita como el mejor jugador de la pasada temporada y se lo ofrece a la afición del Madrid. En el césped lucen los cuatro Balones de Oro que ha ganado el portugués. Salen al terreno jugadores exmadridistas que también han conquistado este trofeo: Owen, Zidane y Ronaldo.

Llega el sorteo de campos. Marcelo es el capitán del Madrid, en el Granada es Lombán el que luce el brazalete. Recordamos que el árbitro es el vasco Vicandi Garrido.

Saltan al terreno de juego los dos equipos. El Santiago Bernabéu se tiñe de dorado para recibir a Cristiano Ronaldo, que va a ofrecer a la afición su cuarto Balón de Oro, y a sus compañeros por la conquista del Mundial de Clubes.

Los jugadores de ambos equipos, ya en el túnel de vestuarios, esperan la orden para saltar al terreno de juego.

Continúan entrando aficionados al estadio blanco, que va a presentar una gran entrada en una mañana soleada pero fría.

Los dos equipos se retiran a los vestuarios para recibir las últimas instrucciones. Suena el himno de la Décima por la megafonía del Bernabéu.

Los jugadores de Real Madrid y Granada calientan ya sobre el césped del Santiago Bernabéu.

Esta previsto que antes del partido se despliegue un mosaico en reconocimiento a Cristiano Ronaldo, que ofrecerá a la afición del Bernabéu su cuarto Balón de Oro.

Ya conocemos también el once de Lucas Alcaraz. El conjunto andaluz juega en el Bernabnéu con: Ochoa; Tito, Vezo, Lombán, Gabriel Silva; Samper, Agbo; Pereira, Boga, Tabanou; Kravets.

Atención, ya tenemos el once inicial del Real Madrid. Zidane juega ante el Granada con: Keylor Navas, Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Este sábado se cumplen diez años del debut de Marcelo como jugador del Real Madrid. Ante el Granada volverá a ocupar la banda izquierda.

Les recordamos cómo está actualmente la clasificación de Primera división.

El Granada ha perdido en 19 de sus 22 visitas al Santiago Bernabéu. A esta estadística hay que sumarle su mal inicio de temporada, ya que los pupilos de Lucas Alcazaran terminaron 2016 penúltimos en la tabla con nueve puntos, a tres de la salvación. n lo que va de curso, tan sólo han conseguido una victoria ante el Sevilla. [Repaso a los Real Madrid-Granada]

Zinedine Zidane, centrado ahora en no recibir goles y apuntalar el potencial defensivo, cumple su año más feliz al mando de un equipo. [Las palabras del francés sobre las quejas arbitrales de Piqué].

En el Granada, el lateral francés Dimitri Foulquier no recibía el alta médica, al no superar sus molestias en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, y no entraba en la convocatoria de Lucas Alcaraz. El técnico del conjunto andaluz ha desplazado a la capital a los porteros Ochoa y Oier; los defensas Tito, Vezo, Lombán, Gastón Silva, Tabanou y Gastón Silva; los centrocampistas Uche, Andreas Pereira, Sergi Samper, Javi Márquez, Boga, Jon Toral y Atzili; y los delanteros Ezequiel Ponce, Kravets y Alberto Bueno. Además de Foulquier, tampoco están en la convocatoria por lesión el central francés Matthieu Saunier ni el extremo Isaac Cuenca, mientras que están concentrados con sus selecciones para disputar la Copa de África el extremo marroquí Mehdi Carcela-González y el medio marfileño Victorien Angban.

La convocatoria de Zidane para este paartido está formada por: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Dani Carvajal, Danilo, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrao, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Marco Asensio, James, Cristiano Ronaldo, Benzema, Morata y Mariano.

Recordamos que el portugués Cristiano Ronaldo es la gran novedad de la convocatoria del Real Madrid para medirse al Granada, un partido en el que no estarán por lesión Sergio Ramos, Pepe, Gareth Bale, Lucas Vázquez ni Mateo Kovacic.

El Real Madrid vuelve a la Liga afrontando la posibilidad de igualar el récord de imbatibilidad que formaba el Barcelona de Luis Enrique en la temporada 2015-16. [Las grandes rachas en el mundo del deporte]

Buenos días. Hoy vamos a contarles el desarrollo del partido de Liga entre el Real Madrid y el Granada, correspondiente a la jornada 17 del campeonato y que se disputa en el estadio Santiago Bernabéu. Un duelo que comenzará a las 13.00 horas.