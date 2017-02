Actualizar

Todavía muchos asientos vacíos en el estadio Santiago Bernabéu cuando los jugadores de ambos equipos comienzan a retirarse a los vestuarios después de completar su calentamiento.

Les recordamos que el árbitro de este encuentro será el navarro Undiano Mallenco.

El técnico francés del Real Madrid presenta siete cambios en su once respecto al equipo que comenzó el partido de Champions del pasado miércoles ante el Nápoles. De este modo, Keylor Navas, el lesionado Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, James Rodríguez y Karim Benzema, no están presentes en el once inicial de Zidane.

Una de las grandes novedades en el once titular de Zinedine Zidane para el partido ante el Español es la vuelta de Kiko Casilla a la titularidad.

El Español suma más de dos décadas sin ganar al Real Madrid en su estadio. La última victoria del conjunto blanquiazul en el feudo madridista fue el 21 de abril de 1996, en la jornada 37 de Liga. El encuentro finalizó con un marcador de 1-2. Jordi Lardín, actual director deportivo de la entidad catalana, fue el autor de los dos tantos visitantes.

Ya conocemos también el once del Español en el Bernabéu. Quique Sánchez Flores juega con: Diego López; Óscar Duarte, Diego Reyes, David López, Aarón; Javi Fuego, Jurado, Diop; Piatti, Gerrad y Reyes.

Ya tenemos el once inicial del Real Madrid. Zidane ha elegido a: Casilla; Carvajal, Pepe, Varane, Nacho; Kovacic, Kroos, Isco; Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo y Morata.

En el partido de esta tarde tendrá su oportunidad Álvaro Morata, a quien la falta de minutos en los últimos partidos le ha rebajado el protagonismo y aumentado el deseo de cambiar su situación. Comienza a planear en el ambiente una salida y Zidane le hace un guiño para intentar mostrarle confianza.

Zinedine Zidane cuenta para esta tarde con las bajas de Sergio Ramos, tocado en una cadera después del duelo en la Champions frente al Nápoles, y de Casemiro. Además, el técnico francés ha dejado fuera de la convocatoria a titulares indiscutibles como Keylor Navas, Modric y Benzema. El bendito problema de Zinane.

Esta tarde también se producirá el regreso de Diego López a la que fue su casa, el Bernabéu. El portero del Español llegó a las categorías inferiores del Real Madrid con 18 años. Lea la entrevista de nuestro compañero Sergi Font al meta españolista.

En el partido de esta tarde se producirá el regreso del galés Gareth Bale después de 94 días de ausencia por lesión. El delantero se lesionó el 22 de noviembre, frente al Sporting de Portugal, en la victoria por 1-2 en Lisboa. Sufrió una durísima entrada. Operado una semanas después en Londres por el doctor Calder, el jugador ha adelantado los plazos de su retorno a la competición.

Un duelo al que el Real Madrid llega como líder de la Liga con un punto de ventaja, aunque con dos partidos disputados menos, que el Barcelona. Así está la clasificación.

Buenas tardes. Hoy vamos a narrarles el desarrollo del partido en el Santiago Brnabéu entre el Real Madrid y el Español, correspondiente a la jornada 23 del campeonato nacional de Liga.