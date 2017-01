Es indudable mérito del entrenador el haber generado un equipo con 18 titulares. El elevado rendimiento de la mayor parte de la plantilla del Real Madrid lleva el nombre y apellido de Zinedine Zidane, pero es innegable que el equipo blanco tiene dos recambios que bajan el nivel considerablemente. Uno de ellos es Coentrao, y el otro es Danilo, los dos laterales suplentes.

El portugués apenas cuenta con minutos, y desde finales de noviembre, en Lisboa, no ha vuelto a disfrutar de minutos. Pero el brasileño sí tiene más participación y la seguirá teniendo en próximos partidos por culpa de una lesión muscular de Carvajal que le tendrá de tres a cuatro semanas fuera de los terrenos de juego. Ante el Celta, en una gélida noche en el Bernabéu, Danilo dejó las dudas de siempre y un agujero mayúsculo en el gol de Aspas. Su mal partido lo pagó no dándole la mano a Zidane cuando fue cambiado, molesto por los silbidos del Bernabéu: «Llevo muchos años en el Madrid y aquí han pitado a todo el mundo menos a Raúl», comentó el segundo capitán Marcelo quitándole importancia. Zidane también le echó un capote, «ha hecho un buen partido», y no quiso valorar si piensa en Nacho como otro posible recambio de Carvajal.

El entrenador francés estaba disgustado por el partido y asumió toda la culpa de la derrota: «Yo soy el responsable y tengo que solucionarlo». Lo ensayado en Valdebebas y en la pizarra no tuvo continuidad en el directo: «Me queda una sensación rara, sobre todo por el inicio del partido. No era lo que habíamos preparado. Entramos mal físicamente pero no estamos mal físicamente», explicó el técnico blanco.

El Madrid nunca han remontado en su historia un 1-2 en contra en Copa, otro reto para Zidane y sus pupilos, que han perdido en cuatro días los mismos partidos que en diez meses: «No estoy preocupado. Claro que es un momento malo, pero aún queda la vuelta y podemos remontar».