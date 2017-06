El caso no está cerrado. Queda una conversación pendiente. O varias concreciones para analizar la razón por la que una filtración anónima por medio de terceros ha revolucionado el mundo del fútbol hasta paralizar muchas operaciones de traspasos y fichajes de diversos clubes durante quince días. Cristiano nunca ha comunicado directamente al Real Madrid un deseo de marcharse. Expuso su enfado a Pepe y otros colegas de selección por su situación fiscal en España y fueron ellos los que manifestaron a la prensa portuguesa esa realidad, sin admitir nombres propios, un dato importante. El Balón de Oro siempre mantuvo un silencio público sobre el asunto mientras jugó con la rojiverde. Le gustó la reacción del Real Madrid. Era lo que buscaba.

El jugador se vio defendido por el presidente del Real Madrid en ABC y valoró la portada del periódico hablando de su situación

Un mes de vacaciones

Le agradó la implicación de Florentino Pérez en la entrevista concedida a ABC. Su defensa era portada de un medio español de información general. Acabada la Copa Confederaciones para Ronaldo, el luso voló ayer a Inglaterra para, que han sido cuidados durante estos días por la madre de la estrella, Dolores, quien ha sido siempre su apoyo a lo largo de una vida que fue muy dura hasta que explotó como profesional. Ayer no hubo reunión oficial con el club blanco. Solo se produjo un mero contacto, mientras el astro hacía escala y se dirigía hacia Gran Bretaña. «Serenidad», es el mensaje que expresa el Real Madrid.

No se mantuvo intercambio de pareceres entre las partes durante varios días. El juicio de Jorge Mendes en Pozuelo de Alarcón centró la dedicación del agente. Ayer se produjo esa comunicación en la que se precisó que el futbolista viajaba camino de Gran Bretaña para ver a sus nuevos hijos por primera vez. Quedó patente un halo de «tranquilidad», como si las aguas volvieran a su cauce. Se rebajó la tensión externa, no declarada de forma directa, que explotó hace dos semanas.

El club español tiene clara su postura. Conoce «el enfado de Cristiano por su litigio con Hacienda». Comprende «su enojo por verse tratado como un delincuente». Entiende que en la concentración con Portugal expresara su malestar con un calentón que oyeron sus compañeros. Pero el Real Madrid no es responsable de esa situación con el Fisco. No tiene culpa. Y su goleador histórico nunca ha expuesto a la entidad una intención de ser traspasado. «Cristiano renovó por cinco años el verano pasado y tiene contrato en vigor hasta 2021, no hay nada más que decir».

La casa blanca ha dejado claro que Ronaldo no ha intentado que se le abonara su deuda de 14,7 millones de euros con Hacienda, ni que se le mejorara el contrato de alguna manera para paliar ese pago. No es una cuestión de dinero para el jugador, sino de consideración personal.

El portugués comenzó ayer sus vacaciones, mientras la generalidad de la plantilla está convocada en la capital de España el 10 de julio para atacar el nuevo curso. En principio, Ronaldo iniciará su pretemporada a partir del 28 de julio. No viajará a la gira estadounidense y por ende no disputará el partido frente al Barcelona el 29 de julio. El día 31 debe declarar en Pozuelo de Alarcón ante la juez Mónica Gómez Ferrer, a las once de la mañana. Tampoco tiene previsto jugar la final de la Supercopa de Europa frente al Manchester United el 8 de agosto en Macedonia, aunque el rival sea su antiguo equipo y el entrenador del adversario se llame Mourinho. Algunos piensan que ese duelo le encantaría y que al final dirá que juega. Veremos.

Meta: Supercopa de España

El objetivo planificado con Zidane antes de acudir a la Copa Confederaciones es que Ronaldo reaparezca con el Real Madrid en la Supercopa de España, frente al Barcelona, que fue el campeón de Copa. El partido de ida se disputará en el Camp Nou el 12 de agosto y el encuentro de vuelta tendrá lugaren el Bernabéu el día 16. La Liga se estrenará el 19. El campeón cuenta con su estrella. Queda una conversación pendiente. Escuchar motivos.